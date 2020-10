Josie Ann Abneyová (†10) před smrtí vážila pouhých 17 kilogramů, tedy přibližně polovinu toho, co by mělo vážit zdravé dítě jejího věku. Byla tak vyzáblá a dehydratovaná, že záchranáři už jí skoro ani nedokázali odebrat žádnou krev.

Trýzniteli měli být Randall Lee Abney (51) a Susan Abneyová (44), kteří se teď budou před soudem zpovídat ze svých hororových činů, kterých se měli na nebohém děvčátku dopustit. Zprávu o šokujícím zločinu přinesl britský web Mirror.

Hladina krevního cukru se u dětí pohybuje mezi 80 a 180 mg/dl (miligramů na decilitr), Josie lékaři naměřili sotva 10 těchto jednotek. Holčička zemřela pouhou hodinu poté, co ji 3. října převezli do nemocnice. Jak uvedla americká televizní stanice KSDK, adoptivní rodiče Josie převzali do „péče“ v roce 2013 v jejích třech letech. Během času jim úřady svěřili 12 nebo 13 dalších dětí.

Zdá se neuvěřitelné, že záchranku k Josie zavolali sami rodiče s tím, že prý „náhle“ zkolabovala, když se právě chystali zasednout k večeři! Policie popsala, že holčička byla prakticky jen kost a kůže a tělo měla poseté modřinami a různými dalšími zraněními a rankami. Její pokoj se dal zamknout jen zvenčí a nebylo v něm nic než matrace, lampa a koš na prádlo.

Přišlo se také na to, že rodiče měli pod zámkem i lednici. Veškeré jídlo ve spíži bylo v plechovkách nebo v prášku, a bylo údajně uložené tak, aby na ně malá Josie v žádném případě nedosáhla. V ložnici rodičů se naopak našly plné šuplíky různých sušenek, koláčků, krekrů a dalšího levného, ale výživného jídla, ke kterému také měli přístup jen oni.

Já ji chtěla vzít k doktorovi, vážně!

Oba rodiče měli pro vyšetřovatele připravené jen samé velmi chabé výmluvy. Matka tvrdila, že jí bylo líto, že je holčička tak hubená a že už ji chtěla vzít k doktorovi, ale nakonec to neudělala. Na otázku proč odpověděla, že sama neví, že je zkrátka hloupá. Také prý uznává, že nebylo „fér“, že si laskominy „ulívali“ u sebe v pokoji.

Strůjci utrpení malé holčičky jsou obviněni z týrání svěřené osoby a ze zanedbávání s následkem smrti. Jejich výpovědi se na mnoha místech rozcházejí. I v tom, zda Josie zamykali, nebo ne. Otec měl prohlásit, že to nedělali nikdy, jeho manželka naopak že občas, když museli z domu, protože měli doma schovanou zbraň, ke které nechtěli, aby se dívka dostala. Randall tomu dal korunu, když řekl, že holčička nejedla, protože prostě nechtěla.