Zabil ji při „drsném sexu“, dostal jen tři roky vězení. Trest mu ale ještě zkrátili a v pondělí ho nyní mají propustit dokonce už po 22 měsících odsezených ve vězení. Vyšla mu totiž obhajoba, že šlo pouze o sado-maso a jeho milenka tak umřela jen nešťastnou náhodou. Případ byl tak do očí bijící, že v Británii vedl ke změně zákona!

Natalie Connollyová (†26) byla veselá mladá žena, která bydlela v krásném domě v britském Kenrose Mill se svým přítelem, multimilionářem Johnem Broadhurstem (42). V roce 2016 ale došlo k tragédii, za níž byl boháč v roce 2018 odsouzen k necelým čtyřem letům vězení. Podle webu deníku Mirror nyní v pondělí ale mají pachatele propustit - po necelých dvou letech za mřížemi! Po Natalii zatím bude do konce života tesknit celá její rodina včetně 10leté dcery.

„Sexuální hrátky, které se vymkly z rukou“ nebo „tvrdý sex“, tak nazval příčiny smrti mladé matky 10leté dcery pachatel podle svého úhlu pohedu. Přitom na sobě žena při ohledání měla 40 hrozivých zranění! Utrpěla nejen obrovské modřiny, ale také zlomenou levou očnici a spoustu dalších vážných vnitřních zranění. Podle znalců některé z nich musely vzniknout po tvrdém úderu pěstí, nohou nebo nějakým tvrdým předmětem.

Broadhurstbyl odsouzen za neúmyslné zabití z nedbalosti, s tím, že mu vyšla jeho obhajoba. I přesto, že oběť nechal bez ošetření ležet a ani nezavolal sanitku, ačkoli to její stav očividně vyžadoval. Natalia vykrvácela pod honosným schodištěm milionářova domu. Pachatel se hájil tím, že během „hrátek“ nepřekročil meze toho, po čem přítelkyně při své údajné masochistické úchylce toužila.

Gemma, Nataliina sestra-dvojče, uvedla, že ji britské soudy svým rozhodnutím zklamaly. Případ ale vedl alespoň ke změně zákona. V současnosti už se žádný pachatel zabití nebude moct bránit tím, že jen měl s obětí „oboustranně dobrovolný drsný sex“. Dřívější úprava totiž vedla ke zvráceným interpretacím, které vlastně vinu ze zabití přenášela na oběti.

„Připravil ji o život i pověst, a dostal za to jen 18 měsíců. Natalie Connollyová rozhodně nebyla žádnou fanynkou drsného sexu. Ten do vztahu přinesl právě Broadhurst. Ona byla normální matka, která měla ráda legraci a jako většina běžných lidí toužila po hezkém, spokojeném vztahu s někým, koho by mohla milovat,“ řekl podle Daily Mail Mark Garnier, jeden z politiků, kteří nový zákon prosadili.