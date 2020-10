Stejně jako v jiných obcích i v Lenoře třetí říjnový den lidé odevzdávali své hlasy do krajských voleb. Vypadalo to kdekoli jinde v Pošumaví, až na to, že si řada lidí vzpomněla na první výročí od tragické události v obci. Loni zde totiž 3. října po výbuchu a požáru bytového domu zemřel jeden člověk a dalších devět se zranilo.

„Samozřejmě že si na tu tragédii vzpomínáme. Rádi bychom zapomněli, ale moc to nejde, stále je to čerstvé. A jak se dnešní den blížil, zase to tady v lidech ožívalo,“ říká starosta Lenory Antonín Chrapan.

Lenora loni po výbuchu na jednom místě připomínala válečné území - bytový dům byl částečně rozbořený, další dva byly silně zasažené detonací. Po obci se pohybovaly desítky hasičů, policistů a záchranářů. Jindy tranzitní vesnička ke hraničnímu přechodu ve Strážném byla loni 3. října zcela neprůjezdná.

Na první pohled se zdá, jako by tragédie z roku 2019 Lenoru nepoznamenala. Ale podle starosty je realita jiná. Dům, v němž k výbuchu došlo, je srovnaný se zemí. „Bylo tam šest bytových jednotek, ve nich žilo asi 11 lidí. Část z nich se z Lenory odstěhovala a už se nevrátila,“ řekl Chrapan.

Kriminalisté uzavřeli případ v květnu. Podle nich neštěstí úmyslně způsobil muž, který při události jako jediný zemřel. Místní o něm hovořili jako o problémovém muži, jenž svému okolí vyhrožoval.

Do dneška ale v nemocnici zůstává jeden ze zraněných. „Věříme, že se během pár dnů vrátí domů,“ uvedl starosta. Podrobnosti o zdravotním stavu zraněného sdělovat nechtěl. Výbuch způsobil škodu přibližně 20 milionů korun. Ze sbírek od nadace Adra, obce a Jihočeského kraje pak postižení získali téměř pět milionů korun.

Na místě, kde stál nejvíce zasažený obytný dům, nyní není nic. Objekt patřil společenství vlastníků bytových jednotek. „Jestli tam někdy něco bude, netušíme. Obec s tím nemá nic společného,“ řekl starosta.

O volebním dnu v Lenoře proudilo k urnám mnoho lidí. „Účast je pěkná. Chodí hodně lidí, vypadá to, že je o volby zájem,“ řekli členové jedné z volebních komisí.