23. září policie amerického státu New Hampshire zatkla manžele Armanda (30) a Britany (31) Barronovy. Muže obžalovali ze zabití milence své ženy a Birtany z napomáhání ničení důkazů. Celý případ začal, když se Armando dostal své ženě do mobilu...

Manžel z elektronické komunikace Britany s jejím kolegou z práce Jonthanem Ameraultem (†25) vyvodil, že se ti dva scházejí za jeho zády na mileneckých dostaveníčkách. V tom okamžiku, kdy Armando zjistil, jak se věci mají, se osud nešťastného milostného trojúhelníku začal naplňovat.

V noci z 19. na 20. září Armando pod pohrůžkou přinutil svého soka v lásce nasednout do vlastního auta, vzápětí se k němu on i jeho žena přidali. Nejprve agresor přikázal Britany, aby Jonathanovi nařízla zápěstí, což ona udělala. Pak jí nařídil, aby svého milence zastřelila. Když to provést odmítla, Armando Jonathana sám třemi ranami zastřelil. Dvě zasáhly hrudník, jedna hlavu. Muž byl na místě mrtvý.

Jonathana od následujícího dne postrádali v práci, bylo po něm vyhlášeno pátrání. Jeho tělo se našlo po dvou dnech, kdy také zatkli manželský pár.

Po vraždě Armando donutil ženu řídit milencovo auto. Zajeli do obchodu pro lopatu, hořlavinu a plachtu a pak společně odjeli do lesa. Tam manželku přinutil uříznout milenci hlavu. Plánoval ji zakopat samostatně, prý aby znesnadnil identifikaci oběti podle zubů. Barron pak ženu přinutil zavolat do práce, rodině a všem známým, aby jim oznámila, že se stěhuje do Nového Mexika za sestrou. A nařídil jí zbavit se důkazů.

Manželka skutečně s tělem odjela za město. Tam ji ale vyhmátli strážci místní přírodní rezervace - zastavila totiž na na místě, kde nebylo dovolené kempovat, a vykázali ji. Při další kontrole místa našli stopy po tažení „nějakého těžkého předmětu“ a posléze i samotné tělo, které leželo zabalené v plachtovině u blízkého potoka. Události vedly k zatčení Britany a o den později i Armanda, který zrovna někam vezl autem svoji 9letou dceru.

Britany u soudu na svoji obhajobu vypověděla, že k ní byl manžel během tragické scény velmi hrubý a bála se o život. Měl ji zmlátit, vrazit jí pistoli do krku a škrtit ji. Když ji zatýkali, měla skutečně velké monokly a zlomený nos. Důkazy ale zároveň jasně říkají, že čistila auto od krve a také že se skutečně snažila těla zbavit.

Ona ani manžel se vzetím do vazby nesouhlasili. Což jim ale nepomohlo, a na rozsudek si tak počkají za mřížemi.