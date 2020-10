Victorii svěřily britské úřady v roce 1986 ještě jako kojence sadistické pěstounce. Trvalo dalších 17 let, než se dívka z jejích pařátů osvobodila. O svých vzpomínkách napsala knihu a zasvětila další život pomáhání týraným a zanedbávaným dětem. Zatímco ale nelidská pěstounka žije, a dokonce je znovu na svobodě, Victoria v pouhých 35 letech - zemřela.

Ve věku pouhých 35 let zemřela Victoria Spryová, kterou 17 let týrala její pěstounská matka Eunice Spryová (73). Victorii nalezla 22. září policie v jejím domě v britském Cheltenhamu. Podle vyšetřovatelů nezemřela násilnou smrtí - to bychom si ale museli odmyslit nepředstavitelné a dlouholeté utrpení, kterým mladá žena musela jako dítě a teenager projít.

V „péči“ ďábelské pěstounky, které se někdy přezdívá „Největší sadistka mezi matkami Velké Británie“, vyrůstala od kojeneckého věku, později dokonce do „rodiny“ přibyli další dva mladší sourozenci. Už z pouhého výčtu toho, co jim pěstounka prováděla, se dělají mžitky před očima.

Týrala je úděsně, psychicky i fyzicky. Nutila je jíst vlastní výkaly a zvratky, nahé je svazovala a zavazovala jim oči, vrážela jim paličky do krku, drhla jim tváře brusným papírem, nechávala je nahé zamčené v pokoji i několik týdnů v řadě, mlátila je rozžhaveným pohrabáčem, kriketovými pálkami i mačetami, topila je ve vaně.

Victorii se podařilo dostat se z područí sadistky až na prahu dospělosti. Jednou jí totiž pěstounka a zároveň příslušnice církve Svědků Jehovových dovolila jít s mladším bratrem na jehovistické shromáždění. Tam se dívenka zhroutila a vypovídala se mladému páru, který si ji tajně vzal k sobě. Trvalo pak ještě tři dlouhé týdny, než sebrala odvahu všechno, co řekla svým zachráncům, zopakovat i na policii.

Reakce odpovědných osob na sociální správě hrabství Gloucestershire zněla, že se omlouvají za „nedostatky“ v jejich systému. Ukázalo se, že zásadní informace, které mohly upozornit na nepředstavitelné podmínky v rodině, se vůbec nedostaly na správná místa.

Z dlouholetého trýznění se Victoria postupně vzpamatovala a zasvětila svůj život zanedbávaným a týraným dětem - pomáhala sociálním pracovníkům v terénu, aby si dokázali lépe a včasněji všimnout známek týrání. O svých šílených zážitcích také napsala knihu. Nejdřív se jí do sepisování těch všech hrůz nechtělo, ale když viděla, že i její sourozenci svoji zkušenost sepsali a mělo to na jejich další život velmi pozitivní vliv, udělala to také. Její kniha nese lakonický titul: Tortured (Týraná).

„Myslím, že její odkaz bude spočívat v práci, kterou nyní dělá. Že pomáhá nové generaci sociálních pracovníků odhalovat v co nejranějším stadiu takové případy, jako byl ten náš,“ řekl podle Daily Mail Victoriin nevlastní bratr Christopher, když jeho sestra ještě žila. „Snaží se, aby to, co jsme zažili, byl ten poslední hororový případ na území hrabství Gloucestershire.“

„Matka“ v roce 2007 za celkem 19leté týrání dostala 14 let vězení a vyměřili jí pokutu v přepočtu 2,5 milionu korun. Obžaloba obsahovala celkem 26 položek. Soudce uvedl, že s horším případem, než byl tento, se za 40 let praxe nesetkal. Přesto byl posléze Spryové trest snížen na 12 let. A propustili ji už po uplynutí poloviny trestu - od roku 2014 tedy běhá po svobodě! Její mladá oběť zatím zemřela, dost možná následkem všech nahromaděných útrap, které jí zničily dětství, dospívání a celý život.