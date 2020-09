Ze dne na den bez střechy nad hlavou se ocitla rodina z Jílového, části Hodkovic nad Mohelkou. V pondělí 24. srpna dopoledne v rodinném domě začalo hořet.

Plameny se rozšířily na střechu, kterou z velké části zcela zničily a způsobily škodu, kterou hasiči odhadli na 2,5 milionu korun. Neštěstí způsobila technická závada zářivky.

Pro rodinu, která dům obývala, je to obrovská tragédie, rázem se ocitla ve velmi těžké životní situaci. Sousedům ale jejich osud není lhostejný. „Mnozí z Vás se zapojili do pomoci při úklidu a likvidaci následků požáru a za to Vám patří ohromné poděkování, umíme si vzájemně pomoci, když je potřeba,“ napsala starostka Hodkovic Markéta Khauerová na facebooku.

Město také vyhlásilo veřejnou sbírku na podporu postižené rodiny. Peníze budou moc dárci věnovat i do zapečetěných pokladniček. „Jménem rodiny děkujeme za Vaši pomoc,“ uzavřela starostka.