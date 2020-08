Za brutální vraždu tříleté dcery uložil v pondělí olomoucký krajský soud její třiadvacetileté matce trest 19,5 let vězení. Podle rozsudku žena pod vlivem pervitinu dítěti nejprve zasadila desítky ran pěstí, poté dívenku rdousila rukama a škrtila kabelem. Nakonec ji ubodala nůžkami a tělíčko schovala do pračky. Žena se na místě proti rozsudku odvolala, případ projedná vrchní soud.

Žena byla obviněna v nejpřísnějším odstavci, vraždu spáchala podle soudu zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Žalobkyně původně žádala výjimečný trest 25 let, soud trest nakonec uložil v základní sazbě 15 až 20 let. „Máme za to, že zákonné podmínky pro uložení výjimečného trestu zde splněny nejsou,„ uvedl soudce Petr Sušil.

Tragédie se stala loni 14. srpna, tělo dítěte se našlo v jednom z bytů v Purkyňově ulici v Přerově. Podle znalkyně Olgy Císařové mělo dítě na těle četná poranění, některé bodné rány byly tak hluboké, že prošly skrz tělíčko.

V hrudníku našli znalci 15 bodnořezných poranění, z nichž polovinu dítě utrpělo za života, jedna bodná rána byla zasazena do oka. Příčinou smrti bylo podle znalců vykrvácení. Dítě bylo vystaveno enormnímu násilí, znalkyně u soudu uvedla, že takový případ za 45 let praxe nezažila.

Jedinou polehčující okolností je podle soudu to, že žena dosud nebyla trestána. K jednání se nedoznala, opakovaně uvedla, že si na osudné události nepamatuje, ale že by dítěti nikdy neublížila. „Nemáme pochybnosti o tom, že poranění jí způsobila obžalovaná," podotkl soudce. Pod nehty obžalované byla nalezena nejen DNA dívenky, ale i její krev. Ta se nacházela i na triku obžalované.

Podle obhájce však obžaloba závěry opírá pouze o skutečnost, že obžalovaná měla pod nehty DNA zavražděné. „Motiv prokázán nebyl, a to ani v náznacích. To, čeho se měla údajně dopustit, se obžalovaná dovídá až následně v psychiatrické léčebně v Kroměříži," uvedl obhájce.

Obhajoba upozornila na to, že není zřejmé, co se v bytě stalo poté, co si žena s přítelem aplikovala druhou dávku pervitinu. Podle obhájce není zřejmý ani čas, kdy muž byt opustil. „Pociťovala stavy, které nikdy neměla, měla strach a chtěla i s malou utéct pryč. Následně si nic nepamatuje, až když je v paneláku a sahala na ni chlupatá ruka,„ uvedl obhájce. Podle něj mohla být žena v bytě napadena a procitnout mohla až v době, kdy bylo dítě v tratolišti krvi. Muž, který s ní drogu užil, v případu vystupuje jako svědek. Z bytu prý odešel po hádce ráno, kdy už byla dívenka vzhůru.

Podle znalců si žena byla vědoma svého jednání. Droga dezorganizovala její myšlení a chování, vzápětí po činu však byla schopna reálné reflexe, uvedli u soudu. Svědčí o tom především slova, která vyřkla chvíli po vraždě. „Drogu užila vědomě, dobrovolně, záměrně a cíleně se znalostí účinku látky na svůj organismus. Narušení rozpoznávacích a ovládacích schopností vzniklo pravděpodobně krátce před spácháním trestného činu a kulminovalo až po jeho spáchání a v relativně krátkém čase odeznělo,“ dodal znalec. Klinický psycholog označil obžalovanou s IQ 87 za manipulativní a lživou, kvůli masivním nedostatkům v sociální přizpůsobivosti je z jeho pohledu ženina resocializace beznadějná. Obhájce jej však označil za podjatého a žádá nový revizní posudek