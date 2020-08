Ruský stařík s velkým pupkem, na první pohled asi nenápadný muž. Vše je ale tak trochu jinak. Semjon Mogilevič je jedním z nejmocnějších mužů na světě, zároveň i jedním z nejhledanějších. Už spoustu let po něm jde Interpol a FBI. Pohřešovanou maminku našli umučenou k smrti: Vrah jí vytrhl všechny zuby a skalpoval ji

„Nejnebezpečnější gangster na světě“ začal se svými kšefty všude po světě, nejčastěji nakupoval zbraně. Nemyslíme ale ty normální, ale takové, které má často k dispozici jen armáda, jako třeba protiletadlové střely a podobně. Vydělával ohromné peníze, musel proto miliony dolarů takzvaně prát, tedy legalizovat je. I přes své ohromné jmění chtěl ale pořád víc.

V Mogilevičově byznysu nešlo jen o zbraně, do jeho obchodního portfolia patřila i prostituce, pašování drog nebo obchod s bílým masem. Internetová televize Netflix Mogilevičovi věnovala jednu epizodu v dokumentárním seriálu World´s most wanted.

Nařídil stovky vražd

V seriálu vypovídal Leonid Roitman, muž, který v osmnácti letech začal pracovat v Mogilevičově organizaci. Sedm let strávil ve vězení, dostával se i k smlouvám na nájemné vraždy. „Jsem připraven vypovídat. Aby se lidé dozvěděli pravdu,“ řekl.

Podle Roitmana nechával ruský kmotr ničit celé konkurenční skupiny. „Nejdřív se zbavoval vedení, pak se postaral o další lidi, které ve vedení nahradil. To trvalo tak dlouho, dokud nebyla celá skupina zničena,“ dodal. Dodal, že Mogilevič nechal nařídit stovky vražd.

Dokumentarista se ho zeptal, zda pro obávaného mafiána někdy někoho zabil. Po chvilce rozmýšlení odpověděl: „Na to bohužel nemohu odpovědět. Kdybych to udělal, mohlo by to v případě soudu být použito proti mně."

Mogilevič měl v Praze svou restauraci, hledal tady ale místo pro to, kde by si mohl vytvořit svou centrální pobočku. A v Praze se měl, podle tehdejšího zjištění ÚOOZ, objevit na narozeninové oslavě.

Na případě tehdy pracoval Milan Mikeš, člen Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). „Tento člověk ovlivnil život nejen můj, ale celé mé rodiny,“ prohlásil. Když šli policisté zasahovat do tehdejší hospody U Holuba, věděli, že jdou proti těžce ozbrojeným lidem. „Předpokládali jsme, že jdeme proti vyzbrojeným lidem, kterým je ve své podstatě všechno jedno,“ prohlásil tehdejší šéf Zdeněk Macháček.

A tak spustili akci, na které se podílel i elitní Útvar rychlého nasazení (URNA). Na sjezdu bylo desítky bossu, téměř každý měl svou osobní ozbrojenou ochranku. „Zarazilo je to, mafiáni tleskali, mysleli si, že to je nějaký představení,“ řekl s úsměvem Mikeš. Policisté zatkli desítky osob, mezi nimi i spoustu prostitutek. Chyběl ale ten nejdůležitější – Mogilevič.

„Ta akce byla vyzrazená, měl kontakty, i na tom našem útvaru. Ujel nám o deset minut, údajně se o kousek dál na křižovatce otáčel," dodal. Nejhledanější muž tak byl stále na útěku.

Měl nabídku

Po pár týdnech se chtěl Mogilevič setkat s Mikešem a Macháčkem. Chvilku se rozmýšleli, zda na nabídku přistoupí, ale nakonec svolili a vydali se za ním do malého městečka V Rakousku. V domluvený čas ale nepřišel, Mikeš si myslel, že si z nich dělá srandu.

Nakonec k restauraci přijelo černé auto, vystoupili tři muži a šli dovnitř. „Přijela černá limuzína a vystoupil Mogilevič,“ popsal Mikeš. „Vypadal úplně stejně jako na fotkách,“ doplnil ho Macháček.

Po policistech požadoval zrušení zákazu pobytu. Na oplátku jim chtěl nabídnout informace z ruského podsvětí. Nabídku samozřejmě nemohli akceptovat. „Dva dny potom mi telefonoval, odvětil na to, že ho to mrzí, ale že nás to bude mrzet taky,“ uvedl Mikeš.

V roce 1999 je zatkla policie na základě vykonstruovaného případu. Soud jejich obžalobu ale zrušil a nic jim nehrozilo. „Od policie jsem pak odešel. Kdybych nevyšetřoval Mogileviče, tak tady dnes takhle nesedíme a mám dodnes možná manželku a nemám takhle bílou hlavu. Zásadně mě to změnilo,“ uzavřel.

