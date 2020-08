Mladíci Samuel (†15) a Leoš (†16) se ve středu šli koupat do řeky Sázavy nedaleko Soběšína, zpět už se nevrátili. Po kamarádech bylo vyhlášeno pátrání a do akce byl zapojen i vrtulník s termovizí. Pátrání přesto dopadlo tragicky. Jejich těla byla nalezena v neděli. Zdrcené rodiny nyní chystají pohřeb. S oběma mladíky se jejich blízcí rozloučí v pátek odpoledne v Kroměříži.

Zchladit se do řeky Sázavy se ve středu odpoledne šli chlapci Leoš a Samuel poblíž Masarykova tábora YMCA nedaleko Soběšína. Mladíci tam spolu kempovali. Z koupání se však nevrátili. Krátce po půlnoci proto po nich bylo vyhlášeno pátrání. „Po půlnoci jsme přijali oznámení o pohřešování dvou mladíků, podle posledních informací se šli koupat do Sázavy,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Petra Potočná.

Tragédie u Soběšína: Na Sázavě našli těla Leoše i Samuela

Podle informací TV Nova poté, co policisté dorazili na místo, našli na mole pouze boty obou chlapců. Pátrání po nezvěstných mladících trvalo čtyři dny. Do akce byl vyslán vrtulník s termovizí a do pátrání se zapojili také lidé na sociálních sítích. Přesto pátrání dopadlo tragicky. Jejich těla byla nalezena v neděli bez známek života.

Policisté přerušili pátrání po mladících u Soběšína: V řece našli tělo!

Poslední rozloučení s oběma mladíky se odehraje v pátek v obřadní síni Kroměříž. „Rozloučení s našimi drahými dětmi a kamarády proběhne společně v pátek 14. srpna 2020 v 15:00,“ stojí na sociální síti spolu se smutečními oznámeními. Za šestnáctiletého Leoše bude navíc odsloužena zádušní mše, která proběhne v den pohřbu dopoledne v kostele v Hradisku.