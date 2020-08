Dopadová matrace. Mohla zachránit životy lidí uvězněných v ohnivém pekle bohumínského bytu? Byl by to efektivní nástroj, nebo úplný opak? Na toto téma se vyrojila spousta otázek. Jakou šanci by měly oběti, kdyby hasiči stihli připravit tenhle prostředek poslední záchrany?