Aneta R. se ubodala už před šesti lety v pražských Letňanech. Závěr policie i soudů je jednoznačný, šlo o sebevraždu. Matka dívky, Anna R., se však domnívá, že pochybili záchranáři, proto záchrannou službu již několik let neúspěšně žaluje. S odvoláním u Nejvyššího soudu však neuspěla.

Třiadvacetiletá Aneta byla 20. září 2014 na návštěvě u přátel, Libanonce Ahmada Hassana Ibrahima a jeho přítelkyně Kateřiny, v pražských Letňanech. Před půl osmou ranní měla vzít do ruky nůž a devětkrát se bodnout, z toho dvakrát do srdce a jednou do plic, přátelé se prý snažili jejímu činu zabránit, avšak marně.

Tísňová linka přijala tehdy oznámení o incidentu v 7:27. Sanitka dorazila na místo o devět minut později. O pár desítek sekund později začali oživovat a s resuscitací skončili po dlouhých třech hodinách, což není obvyklé. Běžně se s oživováním končí po 30 minutách. Dívce už však nebylo pomoci. „Byla prováděna řádná resuscitace, byla řádně léčena, ale už se léčila mrtvola Anety R.,“ uvedl již dříve soudní znalec Jiří Pokorný.

„Těžce zraněná Aneta R. mohla mít určitou šanci na přežití tehdy, kdyby k jejímu zranění došlo na připraveném operačním sále, případně v těsné blízkosti operačního sálu kardiologického oddělení či traumacentra, kde by byli připraveni odborníci,“ dodal ve svém posudku.

Matka zesnulé Anety se dovolávala spravedlnosti u Nejvyššího soudu, trvala především na tom, aby soud prověřil všechny důkazy, které předložila. Dožadovala se, aby před soudem vypovídal jeden ze zasahujících lékařů jako svědek a zpochybnila také posudek Jiřího Pokorného. Podle ní není pravda, že záchranáři dělali vše, co mohli, což chtěla doložit novinovými články o úspěšném zásahu zdravotníků při pobodání do srdce.

„Dovolatelkou požadovaný výslech lékaře (obdobně jako dalších navrhovaných svědků) by mohl přinést maximálně další poznatky o průběhu zásahu u zemřelé, aniž by však byl způsobilý vyvrátit znaleckými posudky prokázanou skutečnost, že úmrtí vyvolaly bodné rány pronikající do pravé komory srdeční, kde způsobily poranění takového charakteru, že v době, kdy lékaři žalované (záchranné služby) zahájili zákrok, již nebylo možno pacientku udržet při životě,“ uvedl předseda senátu Petr Vojtek.

Nejvyšší soud také uvedl, že ne všechny důkazy, které navrhnou obě strany, mohou být pro případ zásadní a uvedl, že dané důkazy by nepřinesly žádné nové poznatky k případu a další provádění důkazů předložených žalobkyní by bylo nadbytečné, „neboť by se jednalo o postup nehospodárný, nezpůsobilý změnit konečný výsledek sporu,“ doplnil k odmítnutí odvolání předseda senátu Nejvyššího soudu. Na rozhodnutí Nejvyššího soudu upozornil server iDnes.cz.