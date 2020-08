Dramatická událost se odehrála v nočních hodinách v obci Prostřední Lánov. Muž s elektrokolem tam vrávoral po silnici. „Jeho chůze vzbuzovala dojem silné podnapilosti. Policisté u něho proto zastavili a vyzvali ho k opatrnosti a také, aby šel při kraji vozovky,“ uvedl mluvčí policie Lukáš Vincenc s tím, že na to muž reagoval tak, že chtěl na kole ujet, což mu policisté kvůli jeho opilosti nedovolili. Otec chtěl držet umírající dceru (†6) za ruku: Násilím ho odtáhli pryč

To, že mu bylo zakázáno na kole jet, muže skutečně rozzuřilo a započal agresivní výstup. „Já si můžu dělat, co chci!“ křičel na hlídku a rozháněl se baterií elektrokola. Posléze po policejním voze hodil jak baterii, tak kolo a vzal do zaječích.

„Po tomto se dal na útěk a policisté jeli za ním se zapnutým majákem. Po chvíli měl muž ale zastavit, otočit se a rozeběhnout se proti jejich vozidlu,“ uvedl mluvčí. „Policisté proto okamžitě zastavili. Agresor však narazil do přední části policejního vozu a poté se dal znovu na útěk,“ dodal. To však ještě nebyl konec.

Poté, co se bláznivému opilci povedlo utéct do domu, zareagoval na výzvu hlídky, která ho pronásledovala, aby vyšel ven. „Muž po pár minutách skutečně ven vyšel, ale v rukou měl mít dvě řeznické sekery a na zahradě u domu se s nimi ohánět. Policisty měl vyzývat, aby si pro něho došli, jestli na to mají,“ řekl Vincenc a vysvětlil, že policisté přivolali zásahovou jednotku, která agresora zadržela.

Ještě dalšího dne nadýchal 1.5 promile a po vystřízlivění si z večera téměř nic nepamatoval. Nyní čelí obvinění z trestných činů násilí proti úřední osobě, poškození cizí věci a výtržnictví.