Panna

Ustavičný boj s výkony na pracovišti vás vyčerpává. Jednou vše zvládnete na jedničku, a potom to jde pomalu. Už nevíte, co si o tom máte myslet. Milé Panny, nebuďte na sebe přísné a rozhlédněte se kolem sebe. V životě můžete dělat, co jen chcete.