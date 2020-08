Manželku, tři děti a nakonec i sebe zastřelil John Nelson (†44) z Ohia. Podle slov příbuzných a kamarádů rodina mezi sebou neměla sebemenší problémy, všichni jsou proto v naprostém šoku. Sousedé ale prozradili, že všechno nebylo tak idylické, jak by se mohlo zdát. I oni ovšem sérii výstřelů posoudili jen jako rány ohňostroje a křik dětí jako nevinné výskání.

John Nelson (†44) v roce 2017 na svůj profil na sociálních sítích k fotce své rodiny rozněžněle napsal, že rodina pro něj znamená život a že díky ní doceňuje všechny „ty malé věci“, pro něž stojí za to žít. O tři roky později všechny postřílel.

Moře vyplavuje záhadné lodě duchů plné mrtvých těl: Nové odhalení odkud a proč se berou!

Zavraždil manželku Robin (†35), své tři děti Gavina (†12), Briann (†10) a Liama (†6) i rodinného psa. Nakonec zbraň obrátil proti sobě a zemřel také. Na tragédii se přišlo ve středu ráno, když se Nelson nedostavil do práce - k masakru došlo den předtím v podvečer. Sousedé kolem 17. hodiny sice slyšeli hlasité rány a křik jednotlivých členů rodiny, ale mysleli si, že jen odpalují ohňostroj.

Příbuzní netuší, sousedé už měsíce ano

Příbuzní o rodině podle zpráv News5Cleveland nemohou říct nic neobvyklého, mluví o ní jako o „typické“ a dodávají, že měli pořád co na práci - děti chodily na baseball, volejbal, fotbal i balet. „Nelson pro rodinu do budoucna plánoval spoustu věcí. Chtěli se odsud odstěhovat a pořídit si domeček na venkově... Co se stalo, nedává absolutně žádný smysl,“ řekl Nelsonův bratranec Ben Runyon. „Žil tu celý život, pracoval v nedaleké továrně na plastové tašky. Manželka byla zdravotní sestra,“ doplnil.

Sedm let od vraždy Moniky (†36) a Klárky (†8) Kramných: O hroby se starají znepřátelené rodiny

Všichni příbuzní, známí a přátelé jsou v šoku, nebyly prý nejmenší indicie, že se něco takového může stát. Na rozdíl od nich, kteří si žádných problémů u Nelsonových nevšimli, však všímaví sousedé uvedli, že u nich už několik měsíců probíhaly divoké hádky.