Isabella Thallasová šla ve středu se svým přítelem Darianem Simonem vyvenčit svého pejska. Pár se na procházce střetl s Michaelem Closem, který na ně začal křičet kvůli psímu trusu. Hádka skončila tragicky. Muž vzal do rukou zbraň a na dvojici chladnokrevně vystřelil. Jednadvacetiletá Isabella útok nepřežila, její přítel skončil v nemocnici.

Tragickou smrtí skončila procházka se psem v americkém městě Denver. Isabella Thallasová se rozhodla se svým přítelem Darianem Simonem jít vyvenčit jejich psa. Pár se zrovna nacházel poblíž Coors Field, když je ze svého bytu zahlédl Michael Close. Šestatřicetiletý muž uviděl, že dvojice po svém čtyřnohém mazlíčkovi neuklidila exkrement. To muže rozčílilo natolik, že na ně začal ze svého bytu křičet. „Podezřelý se dostal do slovní přestřelky s oběťmi v souvislosti s exkrementem psa,“ stojí podle informací New York Post v prohlášení.

16 let za vraždu milenky (†35): Důchodci (67) se do vězení nechce, odvolal se

Dvojice se ho snažila nejprve ignorovat, ovšem muž posléze na ně vytáhl zbraň a vystřelil. Krásná Isabella, která byla na škole roztleskávačka, padla k zemi mrtvá. Simon útok přežil. Policie Closeho dopadla na dálnici a v jeho vozidle našla pušku a pistoli. Rodina Isabelly je z náhlé a zbytečné smrti mladé ženy zdrcená. „Dnes jsme ztratili dceru, sestru, vnučku, neteř a kamarádku. Pán si ji zavolal k sobě domů a nyní odpočívá v pokoji s ním,“ uvedla Isabellina máma Ana na sociální síti facebook.

Sophiina volba? Žena zastřelila dceru i sebe! Ušetřila jen syna (12)

Rodina chce podle informací televize CBS postavit na památku jejich tragicky zesnulé dcery psí park. „Mysleli jsme si, že by bylo naprosto úžasné postavit tady park. Místo, kam by lidé mohli přijít a potkat kamarády a přivézt také svá zvířata a sdílet mezi sebou přátelství,“ uvedl pro televizi otec zesnulé Josh.