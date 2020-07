V roce 2017 vyhrál Hill, který pochází ze Severní Karolíny, v přepočtu téměř 230 milionů korun, teď čelí obvinění z vraždy mladičké Keonny Grahamové (†23).

Její tělo bylo nalezeno v pondělí v hotelovém pokoji, v němž předtím bydlel právě Hill. Výherce se tam údajně ubytoval sám a během celé doby, co tam pobýval, nikdo z personálu Grahamovou neviděl.

Zavražděná pracovala ve věznici jako dozorkyně a předtím pomáhala psychicky nemocným lidem. Byla prý velmi milá, dobrodružná a velkorysá a milovala jízdu na kole.