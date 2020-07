Mladého úspěšného podnikatele někdo chladnokrevně zavraždil přímo v jeho luxusním bytě v New Yorku. Dříve snímky z něj rád zveřejňoval na sociálních sítích. Bylo vidět, že si jeho pořízením udělal velkou radost. Nakonec se v něm ale odehrál šílený masakr. Masakr elektrickou pilou.

Fahim Saleh (†33) byl podle svých přátel velmi ambiciózní a chytrý muž s odzbrojujícím úsměvem. Narodil se v Saúdské Arábii indickým rodičům. Už v rané dospělosti začal vydělávat velké peníze jako programátor. Později začal podnikat s pomocí nových technologií. V Nigérii rozjel tamní verzi služby internetové taxislužby. Lidé si mohli přes jeho aplikaci v mobilu přivolat levného motocyklového dopravce.

Nigerijská vláda mu ale nedávno toto podnikání znemožnila, když motocyklové taxíky zakázala. Ovšem Fahim neměl ve zvyku se vzdávat. Svoji firmu přenastavil a začal s ní v zemi podnikat jako s rozvážkovou službou a řešil i další logistické úkoly. Je proto možné si představit, že někomu svými podnikatelskými aktivitami hodně ležel v žaludku.

Jako první to viděla sestra

Co se stalo za hrůzu, jako první zjistila v úterý jedna z jeho sester. V úterý za ním zašla do jeho luxusního newyorského bytu, který si pořídil v přepočtu za mnoho desítek milionů korun. Od pondělí se jí neozýval, měla o něj strach. Žena byla později podle serveru Daily Mail viděna v péči policie v hale domu. „Pláče a pláče. Vypadá to, že jenom sedí, ale je mimo, celá se klepe,“ řekl jeden z policistů.

Není divu, že se ze zážitku zhroutila. Tělo jejího bratra policie našla v několika igelitových taškách porůznu po bytě. Bylo rozřezané elektrickou pilou, kterou vrah ještě nechal při odchodu v zásuvce. Vyšetřovatelé říkají, že se jednalo o práci „profesionála“. Na místě téměř nebyly stopy po krvi, bylo vidět, že se pachatel snažil zahladit stopy.

Vrah s ním jel výtahem až do bytu!

Policie má k dispozici záznam z kamer, které ukazují, že muž zřejmě přistoupil k Fatimovi do výtahu. Měl na sobě klobouk, roušku, rukavice a v ruce nesl kufřík. Fahim byl prý ze spolucestujícího viditelně nervózní. Jak by také ne, když se výtah v sedmém patře, kam spolu jeli, otevíral přímo do Salehova bytu! K napadení mělo dojít tam.

Policie teď bude mít plné ruce práce. Žádný jasný motiv nevidí, podle Fahimových přátel ani nebyly žádné signály, že by se něco mohlo stát. „Nikdy neříkal, že by se něčeho bál. Byl pořád veselá kopa, v jednom kuse se usmíval,“ dodal jeden z kamarádů.