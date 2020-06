Je to měkký a roztomilý plyšák, který vydává zvuky, jenže podle všeho obsahuje jedy, které mohou poškodit reprodukční orgány nejmenších dětí a rodiče by si na ni tedy měli dát opravdu pozor. Výrobce sice uvádí, že hračka není určena pro děti do tří let věku, jenže to má háček.

„Hračka je označena informacemi pro spotřebitele v rozporu s očekávaným způsobem použití jako nevhodná pro děti do tří let, kdy právě u měkce vycpaných hraček je podle legislativy předpoklad, že jsou určeny pro věkovou kategorii dětí do tří let,“ uvedla ČOI.

Ta také potvrdila, že veverka obsahuje zhruba 6 % nebezpečného ftalátu DEHP, který podle TN.cz může poškodit reprodukční orgány dětí. Maximální povolené množství je přitom jen 0,1 %.

A to není jediný problém. „Provedením laboratorních zkoušek bylo zjištěno, že v průběhu používání hračky může malé dítě utrhnout z hračky malé části, které mohou být spolknuty či vdechnuty,“ dodal úřad s tím, že uložil distributorovi okamžité stažení hračky z prodeje.