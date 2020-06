Žena koupila svému desetiletému synkovi dva potkany, po čase o ně ale klučina ztratil zájem. Matka proto zvířata odnesla do lesa a v kleci je tam nechala napospas! Jeden z nich bohužel nepřežil, druhé zvířátko ale našli lidé a zachránili ho! Jaká byla reakce ženy, která zvíře odnesla do lesa?

S nepochopitelným jednáním se setkal Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat. V pátek odpoledne našli lidé v Ostravě-Martinově potkaní holčičku zavřenou v kleci. Našli ji náhodně. V klícce hluboko v lese byla zavřená s miskou piškotů, kolem klece se začínala tvořit kaluž. Surovec vyzbrojený kuší postřelil býčka do hlavy! Co mu hrozí?

„Že si někdo dá tu práci, aby potkánka i s klíckou odnesl kamsi do lesa, kde ho absolutně nemůže nikdo najít a nechá tam? Vyhladovět nebo utopit, podle toho, co by přišlo jako první?! Že ji našli, byla opravdu velká náhoda,“ napsali na facebooku.

Vše má dobrý konec, potkan putoval do nové rodiny. O den později se ale ozvala ochráncům žena s tím, že poznala, komu potkan patřil. K tomu přiložila i snímky konverzace s „majitelkou“. „Potkánci byli dva, takže druhý tam někde musel být. Samozřejmě jsme tam jeli a strávili tam celé včerejší deštivé odpoledne hledáním druhého parťáka k naší holčičce. Bylo nám jasné, že už to je asi zbytečné,“ dodali ochránci.

Podle ochránců koupila žena svému synkovi dva potkany. Ten o ně ale nejevil zájem a jeho matka tak řešila, co se zvířaty udělá. A rozhodla se, že je odnese do lesa, někam, kde nikdo nechodí. „Ale neměla jsi je dávat do lesa, existuje útulek,“ napsala jedna z žen. Matka kluka jí odepsala: „Nemoralizuj, buď tak laskavá.“ David (36) nechal pejska vyhladovět k smrti: Zoufalé zvíře žralo i kameny

Na závěr pak dodala: „Tomášek je nechtěl, kam jsem je měla dát.“ Na to druhá žena odpověděla tak, že je měla dát do útulku nebo někomu darovat.

Ochránce naštvala slova ženy a rozhodli se proto pro reakci. Podle nich se dětem nikdy nepořizují žádná zvířata na hraní. „Když už děcko, v tomhle případě desetiletý kluk, zvíře nechce, tak ho nikdy neodvážím do lesa přece! Nevypouštím ani v lese, ani na sídlišti, ani v příkopě ani kdekoliv jinde proboha,“ napsali.