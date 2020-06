Krutě se bavil surovec na Českolipsku. Živý terč si udělal z býka na pastvině v Luhově. Šíp pravděpodobě z kuše nebohému zvířeti střelil do hlavy. Mělo i jiné rány. Případ vyšetřuje policie.

Těžce zraněného mladého býka našli zaměstnanci statku Sedliště ve středu kolem čtvrt na osm ráno. Kromě šípu, který mu trčel z čela, měl nad pravým okem ještě vstřelenou diabolku. „V laloku pod krkem měl další dvě větší zřejmě také střelná poranění ze zbraně větší ráže, než je vzduchová pistole,“ uvedla policistka Ivana Baláková.

Podle veterináře, který zraněné zvíře ošetřil, je býk v kritickém stavu a není jisté, zda přežije. Pokud uhyne, vznikla by majiteli škoda 10 tisíc korun. „Motiv střelce či skupiny střelců zatím neznáme, nicméně se přikláníme k hypotéze, že si z mladého býčka někdo udělal živý terč,“ dodala Baláková.

Vzhledem k tomu, že pachatel či pachatelé způsobili býkovi velmi bolestná zranění, vyšetřuje policie případ jako přečin týrání zvířat.

Hledají svědky týrání zvířat

Policie žádá případné svědky, kteří si v Sedlišti a okolí v době od úterní 11. hodiny do středy 7.15 hodin všimli čehokoliv podezřelého, co by se střelbou na pastvinách mohlo souviset, aby zavolali na linku 158. Mohli vidět i někoho vyzbrojeného kuší, vzduchovou pistolí či další střelnou zbraní.

Advokát Jan Černý: Může to být drahé

Bude-li pachatel dopaden může být za týrání zvířete potrestán pokutou, ale i odnětím svobody až na pět let. „Pokud majitel prokáže škodu, včetně veterinární léčby a podobně, může trestní soud v rozsudku vyslovit povinnost k její náhradě,“ uvedl advokát Jan Černý.