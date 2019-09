Podle svědků Manoon vtáhl krávu do křoví, kde si s ní poté začal užívat. Dvouletou jalovici jménem Non zachránil její vyděšený majitel, který úchyla spolu se sousedy zpacifikoval a zavolal policii. "Měl skvrny od spermatu na nohou a byly také na krávě, takže jsme ho patrně chytli, když už bylo po všem," popsal rozzlobený místní obyvatel Preecha Chaimunee (50). Úchyl si oblékl kostým psa a znásilnil huskyho: Soud ho poslal rovnou do vězení!

Kráva naštěstí neutrpěla žádnou fyzickou újmu. Podle farmářů to ale zdaleka není poprvé, kdy bylo nějaké jejich zvíře sexuálně zneužito. Potvrzuje to i přiznání perverzního důchodce. „Krávě se nic nestalo, dělal jsem to jen pro uspokojení. Mám přátele, kteří to dělají běžně a řekli mi, že jim to dělá dobře, tak jsem to chtěl jen zkusit,“ tvrdil Manoon (68) policistům a přiznal, že to není poprvé, co měl sex se zvířetem.

Z policejní služebny byl následně propuštěn se směšnou pokutou v přepočtu 230 Kč za veřejné obnažování. Thajsko totiž jiné zákony na ochranu zvířat v této oblasti nemá.