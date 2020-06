Neštěstí postihlo majitele družstva Pavla Stece ze slovenské obce Valaská Belá, který pracuje se zvířaty už mnoho let. Při obrovské bouřce jeden blesk udeřil do stáda, které se schovávalo pod stromy. Zahynulo 22 krav a jeden býk.

Pan Pavel prý zažil nejhorší bouřku ve svém životě. „Myslel jsem si, že ten blesk uhodil do centrálního hromosvodu,“ řekl majitel pro TV Markíza. Druhý den bohužel zjistil smutnou pravdu. Blesk neudeřil do hromosvodu, jak si myslel, ale asi o 150 metrů dál.

Zdrcující zpráva pro rodiče Maddie: Policie jim řekla, co se jejich dceři stalo!

Tam se před deštěm pod stromy ukrývalo stádo krav. Blesk údajně nezasáhl ani strom, ale přímo zvířata. Ta neměla proti zásahu proudem naprosto žádnou šanci, dobytek údajně doplatil především na to, že stál blízko u sebe. Zemřelo dvaadvacet krav a jeden plemenný býk, kterého pan Pavel koupil velmi nedávno. „To jsem koupil asi před měsícem a půl za tři tisíce eur (v přepočtu 72 tisíc korun, pozn. red.),“ prozradil televizi nešťastný Slovák.

Celková škoda přesáhla v přepočtu více než 700 tisíc korun. Zároveň smrt krav farmáře, který pracuje se zvířaty více než padesát let, zasáhla také po citové stránce. Jak sám přiznal, rozplakalo ho to. „Celý život pracuji se zvířaty a je mi to upřímně líto, že takovým způsobem odešly ze světa,“ svěřil se pan Pavel. S takovou hrůzou se prý za celou dobu, co v zemědělství pracuje, ještě nesetkal.