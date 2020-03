Začátkem března se prohnalo tornádo americkým státem Tennessee a zanechalo po sobě čtyřiadvacet mrtvých. Z více než pěti set domů zbyly jen trosky. Tornádo zasáhlo i město Cookeville, kde žije Matt Collins se svou manželkou Macy a jejich dětmi. Čtvrtého března, kdy se bouře hnala na město, se manželé společně s jejich starší holčičkou Hattie dívali na televizi. Pak přišla výstražná zpráva, že se blíží katastrofa.

„Popadli jsme Hattie z postele a začali jsme utíkat tak rychle, jak jen to bylo možné do pokoje Lainey, kde jsme ji vzali z kolébky. Macy vzala Lainey, já měl Hattie a lehli jsme si na zem. Ten zvuk kolem nás, nic takového jsem ještě neslyšel. Ohlušující ticho. Jakmile jsme s děvčaty dopadli na zem, tornádo uhodilo,“ uvedl v příspěvku na sociální síti Facebook Matt s tím, že se pak všechno začalo bortit kolem nich. „Všechno se hroutilo a padalo kolem nás. Křičel jsem z plných plic. Nepamatuji si, co jsem říkal nebo jestli jsem vůbec ze sebe vypravil nějaká slova,“ dodal.

Když bouře pominula, zůstali uvězněni v troskách svého domu. Jejich křik naštěstí uslyšeli sousedé Kory a Lauren Farmerovi, kteří jim přiběhli na pomoc. „Kory uslyšel můj křik. Měl baterku a byl schopný nás čtyři najít. Macy držela Lainey. Já jsem držel Hattie. Nepustili jsme je ani na chvíli. Kory vzal děvčata z našich náručí, protože viděl, že jsme všichni zranění,“ dodal Matt s tím, že na pomoc přišli i další sousedé.

Matt, Macy a Lainey byli převezeni do nemocnice. Ovšem Hattie tragédii nepřežila. „Hattie milovala objetí. Od narození milovala blízkost druhého člověka. Spávala s Macy a každý večer se k ní schoulila,“ dodal Matt v příspěvku.