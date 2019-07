Pohřeb manželů (†70), které zabila bouře v Řecku: Rozloučit se přišly desítky lidí

Jana a Antonín Š. (oba †70) z Jihlavy si na důchod koupili cestovní karavan a pravidelně s ním vyjížděli do zahraničí. Jedna za těchto cest se seniorům bohužel stala osudnou. Manžele překvapila bouře se silným větrem, když kempovali na plácku nedaleko moře. Vichr si s jejich vozem pohrál jako kočka s myší a rozmetal ho po celé části. Z automobilu zbyly pouze trosky. A v nich ležela dvě mrtvá těla.

Smutečního obřadu se v jihlavském kostele svatého Jakuba Většího zúčastnily desítky lidí. „Hrozná věc, co se přihodilo. Vůbec není možné si to srovnat v hlavě,“ řekl televizi Nova jeden ze smutečních hostů. „Byli to velcí, dobří kamarádi. Dlouhá léta jsme spolu bydleli v baráku. Ještě teď se z toho nemůžu vzpamatovat. Je to šok,“ sdělil zdrcený soused zesnulého páru manželů.

Bolestivé svědectví o smrti prarodičů (†70) v Řecku: Vnuk (18) jenom přihlížel, nešlo nic dělat!

Spolu s Janou a Antonínem byl v karavanu i jejich syn Radek (49), který však řádění přírodního živlu se štěstím přežil. Stejně tak i vnuk Martin (18). Ten spal ve stanu vedle auta. Chalkidiki podle tamních úřadů překvapila výjimečně silná bouře, takzvaná supercela, při níž mohou vznikat i tornáda. Podle některých spekulací právě tento větrný vír stál za smrtí manželů z Jihlavy. Rychlost větru na Chalkidiki v době tragické události přesahovala sto kilometrů za hodinu.

Kromě českého páru zemřelo dalších pět lidí, mimo jiné ruský turista se synem poté, co na ně spadl strom, nebo Rumunka s osmiletým dítětem, které zabila padající střecha restaurace. Na místě se v tu chvíli podle odhadů schovávalo až sto lidí, situace tak mohla skončit ještě větší tragédií. Kromě turistů zemřel i jeden z místních, a to starší rybář.