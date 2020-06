Otec chlapce Ryan Sabin (41) a nevlastní matka Tara Sabinová (42) skončili ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci a čelí vícenásobnému obvinění, mimo jiné ze zneužívání a z vraždy prvního stupně.

„Zachary zemřel v noci ve středu 11. března v domě svého otce. Stále čekáme na další odpovědi,“ napsala den po tragédii na svém facebookovém profilu matka chlapečka, která byla tragédií zcela zdrcená a ani nevěděla, co se stalo.

Dvojice, která smrt chlapce zavinila, se sama udala policii. Údajně Zacharyho donutili během čtyř hodin vypít tři litry vody a nedali mu žádné jídlo! Prý to bylo proto, že jeho moč byla tmavá, chlapec měl údajně navíc urologický problém, a proto musel na noc nosit plenu. Zachary pak zemřel na intoxikaci vodou.

Přítel chlapcovy matky tvrdí, že Zachary musel pít vodu pouze po malých douškách, protože jinak ji pil příliš pomalu a do žaludku se mu dostalo příliš mnoho vzduchu, takže se začal dusit a vodu vyzvracel.

Ryan se přiznal policii, že poté, co chlapec upadl do podivného záchvatu, do něj kopl, zvedl ho a uložil do postele s tím, že si myslel, že je v pohodě. Zároveň se také přiznal, že když Zacharyho zvedal, tak mu upadl a praštil se do hlavy. O několik hodin později bylo dítě nalezeno v posteli s pěnou u pusy, přivolaní záchranáři už mu pomoci nedokázali.