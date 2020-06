Bylo úterý kolem 20. hodiny, když lidé přivolali policii k hrůzné scéně. V lese tam vedle sebe údajně leželi mrtvá žena a muž, který byl identifikován jako její partner Peter (20). Ten měl svoji družku bestiálně ubít, pak si k ní lehnout a hladit ji. Muž byl na místě zadržen. Vypovídat nemohl, protože byl silně opilý.

Pětinásobná matka Monika měla podle informací serveru Nový Čas podlitiny na celém těle a tržné rány na hlavě. Jako zbraň partner údajně použil silnou větev. Mladí lidé měli spolu dvě děti a v okolí se netěšili dobré pověsti. Jak žili, přiblížil otec zavražděné.

„Oni odešli do Marcelové k jeho babičce, protože tady prostě nemohli být. Předtím ještě bydleli u dceřiných prarodičů, ale ti je také vyhodili. On byl v jednom kuse opilý a agresivní, to se nedalo vydržet,“ říká Štefan, otec zabité ženy, který žije v Lándoru, místní části obce Komárov, asi 20 kilometrů od Marcelové.

V době, kdy k tragické události došlo, Štefan nebyl doma. „Když přijeli policajti, nebyl jsem tu. Ale prý ji vzal za vesnici mezi stromy a tam ji tak zbil, až zemřela. Potom k ní lehl a hladil ji, tak je našli, to jsem slyšel,“ popisuje chvíle po vraždě.

„Možná na ni žárlil, to je možné. Ale kde by ona na něco takového měla čas? Vždyť měla pět dětí! On pil a asi i něco jiného bral, proto jsem ho tu nechtěl, ale dcera s ním byla,“ dodal otec.

Od sousedů v Leháru se server Nový Čas dozvěděl, že lidé kolem pár také vnímali jako problematický. „Když tu ještě byli, pouštěli si často velmi nahlas hudbu. Hodně pil a prý bral i drogy,“ řekla na místě jedna ze sousedek.

