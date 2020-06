Okresní soud v Litoměřicích ve čtvrtek poslal Afričana za znásilnění nezletilé dívky a krádež jejího mobilu na dva roky do vězení. Muž je psychicky nemocný, a proto mu soud nařídil rovněž ústavní léčbu. Rozsudek není pravomocný, obhájce i státní zástupkyně si nechali lhůtu na rozmyšlenou.

Muž se k činu spáchaném loni v červnu na Litoměřicku nepřiznal. Podle soudkyně Alexandry Šetkové bylo spolehlivě prokázáno, že se skutku dopustil, a to na základě výpovědi nezletilé a svědků. Muž trpí schizofrenií, jeho ovládací schopnosti byly podle znalců v době skutku snížené, ale nikoliv vymizelé.

Abdalláh I. D. na poli u Lukavce podle obžaloby znásilnil dívku, které bylo jen 15 let. Původně žádný psychiatrický posudek žádán nebyl. Pochybnosti o duševním stavu obžalovaného vyvstaly v důsledku jeho chování ve vazbě a u hlavního líčení. Ústavní pozorování navrhl soudu znalec Jan Flídr, který muže narozeného v Libyi vyšetřil. Cílem pozorování bylo zjistit, zda muž je nemocný, nebo to jen předstírá.

Znalci z ústavu v Bohnicích potvrdili, že muž trpí schizofrenií. Na rozdíl od Flídra uvedli, že jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti v době činu nebyly vymizelé, ale podstatně snížené. „Alespoň základní povědomí o tom, že se neznásilňuje, měl,“ uvedla soudkyně. „Pokud by byly vymizelé tyto schopnosti, pan obžalovaný byl nepříčetný, pak by trestní stíhání bylo zastavené. Pokud jsou alespoň částečně zachované, je pan obžalovaný odpovědný za své jednání, i když ne zcela,“ vysvětlila státní zástupkyně Věra Šípalová.

Muži hrozil až desetiletý trest. S ohledem na schizofrenii a jeho psychický stav státní zástupkyně navrhla trest kolem tří let vězení. „Muž je na tom psychicky špatně,“ uvedla soudkyně. „Je záhodno, aby než nastoupí trest odnětí svobody, byl nejdříve zaléčen,“ upřesnila Šípalová. Kdyby šel teď do vězení, je podle Šípalové nebezpečný sobě i okolí. Psychický stav muže se nyní podle soudkyně zhoršil. Kdy Afričan nastoupí ústavní léčbu, rozhodne soud, až bude rozsudek pravomocný.

Afričan přicestoval do České republiky vlakem z Německa, kde neúspěšně žádal o azyl. Po poledni 18. června na silnici u obce Lukavec zezadu uchopil za rameno nezletilou, povalil ji do trávy a líbal ji. Přestože se dívka bránila, vykonal na ní nechráněnou soulož a při odchodu jí odcizil mobilní telefon. Dívce bylo v době činu 15 let. Muž u soudu řekl, že si na čin nepamatuje, neví, zda měl s dívkou pohlavní styk.

Během hlavního líčení v minulosti Afričan vstával, stěžoval si na bolest hlavy, nohou. Na dotaz soudkyně, zda chce položit otázku znalci, uvedl, že chce čokoládu. Dnes se hlavní líčení konalo s vyloučením veřejnosti.