Smrtící spletenec ocasů děsí po staletí: Co stojí za jevem krysího kruhu?

Krysí král, původní sběratelský obraz od firmy Liebig, odhadem z roku 1900.
Krysí král vystavený v muzeu ve Štrasburku
Kresba krysího kruhu ze 17. století
17. srpna 2025
Extrémně vzácný přírodní jev krysího krále budí zájem už od 16. století. Skupinu krys zapletených ocasy si v minulosti spojovali s příchodem morové rány. Jde o skutečný přírodní jev! O vzniku záhadného krysího kruhu promluvila bioložka Saskia Schneider.

Jev známý jako krysí kruh či krysí král nepřestává fascinovat i po několika stovkách let. Zobrazován je skupinkou krys, které jsou spojené svými ocásky, čímž vytvoří až hororově vypadající kruh. Celkem bylo po celém světě zdokumentováno několik desítek případů. První zmínka o tzv. krysím králi pochází už z 16. století!

Video  Obyvatel ruského města Stavropol v roce 2021 natočil krysí kruh naživo.  - X.com
V minulosti se lidé domnívali, že tajemný kruh je znamením přicházejícího moru či jiné tragédie. Navzdory všem legendám má fenomén vysvětlení! Jak k obrazci dochází? Na tuto otázku se na serveru Petbook snažila odpovědět bioložka Saskia Schneider.

K jevu dochází výhradně u krys obecných, které mají dlouhé a tenké ocasy. „V úzkých hnízdech nebo norách se ocasy několika mladých krys mohou při plazení a šplhání dotýkat a různě proplétat. (...) A když se z nějakého důvodu pokusí utéct před nebezpečím, uzel se utáhne,“ uvedla bioložka s tím, že o úmyslné svázání rozhodně nejde. Propletené krysy mohou v takovém stavu i nějakou dobu žít! 

„Existují zdokumentované případy, kdy byly královské krysy nalezeny živé, přičemž jednotlivá zvířata dokonce vykazovala známky toho, že se o ně staraly jiné krysy,“ dodala bioložka. K podobnému jevu přitom dochází i u veverek. 

K nejslavnějšímu „úlovku“ krále krys došlo v roce 1828 v Německu. V komíně našli spojených 32 krys! Mumifikovaný exemplář je dodnes k vidění v Přírodovědeckém muzeu Mauritianum v Altenburgu.

