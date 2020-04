Koronazvrhlík skončil ve vazbě: Během nouzového stavu prý sledoval ženu a pak ji chtěl znásilnit!

Jak uvedli olomoučtí policisté, v Litovli se během nouzového stavu pokusil muž znásilnit mladou ženu. S vypětím všech sil se mu ubránila, když se ji agresivně snažil zatáhnout pod schody. Policisté mu ale dopřáli jenom dva dny svobody. Potom ho dopadli a poslali do vazby.

Policisté dopadli muže, který je podezřelý z toho, že se minulý víkend pokusil znásilnit v Litovli na Olomoucku mladou ženu. Agresivně ji napadl při příchodu k domu a zatáhl ji pod schody.

Přepadení se odehrálo v noci na neděli, když se žena vracela domů. „Už na ulici si povšimla, že je sledována neznámým mužem. V místě, kde vcházela do domu, ji oslovil, následoval agresivní fyzický útok, kdy byla stržena na zem pod schody domu, kam mířila. Žena však byla velmi statečná, útoku se ubránila a volala o pomoc. Pachatel poté se zřejmě zalekl a utekl," uvedl šéf olomoucké policie Jiří Musil.

Podezřelého policisté dopadli dva dny po útoku. Kriminalisté začali okamžitě pracovat s několika vyšetřovacími verzemi. Už v pondělí se jim podařilo vytipovat podezřelého muže a po zajištění důkazů se jim podařilo jej usvědčit, uvedl Musil.

Ve středu byl muž obviněn, ve čtvrtek jej olomoucký soud poslal do vazby. „Jde o muže do 30 let s trestní minulostí, byl však pravomocně odsouzen pro majetkovou trestnou činnost. Pochází z oblasti Litovelska," řekl Musil. V přípravném řízení se podle něj ke skutku doznal, po sdělení obvinění již využil svého práva a nevypovídal.