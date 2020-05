Patricia Ripleyová (45) se na Floridě ve čtvrtek údajně pokusila v jednom z plavebních kanálů utopit svého autistického syna Alejandra. Obžaloba tvrdí, že když se jí to napoprvé nepodařilo, zkusila to téhož dne znovu. Pak údajně nahlásila na policii, že ji přepadli dva černoši, ukradli jí telefon, tablet a syna unesli. Jeho tělo našli následující ráno.

Ripleyová vyšetřovatelům po svém zadržení svoji verzi zopakovala: syna unesli dva černoši. Neměla ale tušení, že při svém údajném prvním pokusu byla zachycena průmyslovou kamerou, umístěnou na jednom z okolních domů, napsal Daily Mail.

Na videu je vidět, jak se žena se synem trochu podivně a viditelně nervózně prochází po břehu sem a tam. Po několika zastaveních a chvilkovém zaváhání chlapce pohladí, přivede blíž k vodě a v tu chvíli do ní Alejandro padá. Z videa se zdá, že žena do chlapce strká, ale zároveň že se o to snaží co nejméně nápadně, snad proto, aby případný náhodný svědek nebyl zdálky schopen přesvědčivě určit, zda jej shodila záměrně, či zda spadl sám.

Když už je chlapec ve vodě, matka na chvíli opět zaváhá, ale pak odbíhá od topícího se pryč, aniž by se mu snažila jakkoli pomoci. Po chvíli se vrací s neznámým mužem, který Alejandra zachraňuje. Podle obžaloby měla téhož dne syna utopit v jiné části kanálového komplexu. O tom však již žádné videozáznamy neexistují.

Postižení chlapci znemožňovalo normální komunikaci. S nikým nemluvil, vůbec se nedokázal slovně vyjadřovat. Obžaloba tvrdí, že z toho důvodu si neřekl o pomoc svému zachránci, který ho vytáhl z vody. A chlapec kvůli svému autismu zřejmě situaci nedokázal správně pochopit a sám se v ní zorientovat.

Alejandrův otec Aldo Ripley je z nečekaných událostí v šoku. „My jsme ho milovali,“ řekl zdrceně a se slzami v očích před soudem. „Zraňuje nás, co se teď o mé ženě říká. Není to pravda!“ dodal. I jiní lidé z řad rodinných známých a kamarádů na vinu Ripleyové nevěří. Vždy ji považovali a stále považují za skvělou ženu i matku, která všechny své děti měla bezpodmínečně ráda.

Nedaleko místa se po smrti malého autisty začali scházet lidé, kteří jej znali a přese všechno jeho postižení jej měli zapsaného v srdcích.