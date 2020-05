Stín excesů, k nimž došlo během poválečného vyhnání občanů německé národnosti, se i mnoho desítek let po válce vznáší nad mnohými místy české krajiny. Na jednom z nich, v obci Tušť 15:1817:49u Suchdola nad Lužnicí, si v neděli účastníci pietní akce připomněli vraždu 14 místních obyvatel, které se dopustili v květnu 1945 partyzáni z Tábora.

Události z konce května 1945 si v Tušti připomněly desítky lidí. Podle historiků vyvedli partyzáni a někteří z obyvatel Tušti na jaře po konci války k likvidaci určené místní ze sklepa školy, kam je předtím zavřeli, a zavedli je na místo popravy. Na mrchoviště.

Jejich jediným prohřeškem bylo, že se před druhou světovou válkou přihlásili k německé národnosti. Pro vraždící skupinku Čechů, lačnících po krvi a pomstě, však odůvodňování rozsudku lidového soudu nehrálo roli. Přitom podle historika Jána Mlynárika, autora knihy Tragédie Vitorazska 1945–1953, Poprava v Tušti, v tomto kraji Gestapo za celou válku nenašlo žádné konfidenty. Sousedé zde své sousedy neudávali.

Piety se zúčastnil i pamětník Ferdinand Korbel (76), který 24. května 1945 přišel v Tušti o otce i kmotra. Tehdy mu byl rok. Aktéry vraždění se snažil po roce 1989 dostat před soud, ale marně. Vyhledával i svědky.

„Matka mi všechno vyprávěla. Měli být potrestáni. Jeden z té skupiny partyzánů tady dělal 50. a 60. léta předsedu místního národního výboru. Aby dohlédl, aby se ty věci neoživovaly. V den, kdy se vraždy staly, nás vyhnali z obce všechny, kdo měli německou národnost. V poledne nás vyhnali a večer je tady postříleli,“ řekl Korbel, jenž dodnes žije v sousedním Suchdolu nad Lužnicí.

Partyzáni několik dní po skončení války nahnali vybrané tušťské občany do sklepa školy. Během dne je vyvedli, přivázané k jednomu společnému provazu a krvácející, na mrchoviště. Hochům, kteří jámu pro samozvané soudce a katy kopali, bylo řečeno, že se budou střílet koně. Když zjistili, pro koho je ve skutečnosti určená, utekli. V jámě skončilo dvanáct mužů a dvě ženy. Kdo přežil první ránu a snažil se dostat ven, byl umlácen.

Starosta Suchdola nad Lužnicí Luboš Hešík u pomníku řekl, že pietní místo je zalité krví lidí, jejichž důstojnost byla pošlapána. „Zůstávají v srdcích nás všech. Budoucí generace musejí vědět, že šlo o selhání celé společnosti,“ řekl Hešík. Také zaznělo, že v roce 1945 selhala celá společnost a že pomsta nic neřeší.

Do pietní akce se zapojili i tvůrci nového filmového historického dramatu Krajina ve stínu, který podle 75 let starých událostí natočil volně Bohdan Sláma. Snímek půjde na do kin na podzim. Scénář k němu napsal Ivan Arsenjev a hrají v něm mimo jiné Stanislav Majer, Petra Špalková, Zuzana Kronerová nebo Marek Taclík.