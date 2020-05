V Národním parku České Švýcarsko shořely historické chaty Na Tokáni u Rynartic na Děčínsku. Požár objevili revírníci parku v pátek ráno. Oheň zcela zachvátil historické dřevěné chaty soukromého majitele. Jejich dosavadní podoba pocházela z 30. let 20. století. Do necelé tři kilometry vzdálené Doubice v posledních letech rád jezdil Karel Gott, v obci měl chalupu.

K požáru vyjelo celkem šestnáct jednotek hasičů a byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Hasiči na místo povolali vrtulník Letecké služby Policie ČR s hasicím bambi vakem, který prováděl shozy vody na požářiště.

Objekty Na Tokáni nechal postavit rod Kinských. Celkem je to šest staveb, které se později staly kulturní památkou, dvě z nich shořely. „Budovy jsou zajímavé tím, že působí jako sruby, ale vesměs jsou to zděné stavby obložené dřevem. To lze vidět bohužel i z ohořelého torza, vystupují zdi a komíny," řekl ČTK Antonín Kadlec z Národního památkového ústavu (NPÚ). „Ztráta je to velká," poznamenal.

Stavby zasazené do krajiny pod pískovci jsou zvláštní právě kombinací dřeva a zdiva. „Takový typ stavby nemá v regionu obdoby," řekl Kadlec. Památkáři se na místo pojedou podívat příští týden, pořídí dokumentaci toho, co z objektů zbylo. „Patrně se zachovalo zděné torzo a budeme zjišťovat, zda zůstalo něco dalšího," uvedl.