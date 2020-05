Rozčilená usedla minulý rok za volant Monika, matka dvou dětí Emmy a Karola. Sedmatřicetiletá žena jela ze slovenské obce Kendice u Prešova do Košic. Jela však ve vysoké rychlosti. Podle informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ tachometr ukazovala až 180 km/h!

Monika zřejmě řízení v tak vysoké rychlosti nezvládla a na poměrně přehledném úseku vyletěla z vozovky a autem skončila v lese. Na následky zranění zemřela.

Tragédii měla předcházet banální hádka s manželem. Manželé měli s dětmi jet na výlet do Zádielské doliny, ovšem manžel chtěl údajně na výlet pozvat i přátele, což se nezamlouvalo Monice. Po rozepři usedla do auta a domů se už nevrátila.

Od tragédie uběhl rok a rodina se stále se smrtí nedokáže vyrovnat. „I po takovém čase nám znějí v uších děsivá slova o tom, že se Monika zabila v autě. Byla to nejhorší zpráva v našem životě, kterou jsme se dozvěděli. Co se tam přesně stalo, a proč, zůstalo jejím tajemstvím, které si vzala s sebou do hrobu,“ uvedla pro slovenský deník Plus JEDEN DEŇ Moničina máma Helena.

„Stále jsem se utěšovala, že jen někam odešla a za chvíli se vrátí. Před domem jsem se sama sebe ptala, kterou cestou Monika přijde. Horní, anebo dolní? Zároveň jsem si jaksi podvědomě odpověděla. Neutěšuj se, marně ji čekáš, odešla tam, odkud není návratu,“ dodala s tím, že po smrti Moniky se odehrálo cosi zvláštního a nevysvětlitelného.

„V den, kdy Monika zahynula, byly slyšet v noci kroky na schodech. Ráno, když vstali, byly u dveří pěkně srovnané boty, které měla dcera v ten tragický den na nohách. Nikdo si neumí vysvětlit, kdo je tam donesl a proč,“ prozradila děsivou historku s tím, že neznala nikoho obětavějšího a hodnějšího, než byla její dcera, kterou celá rodina velice postrádá. „Každý řekne o svém dítěti, že je nejlepší, ale naše Monika opravdu taková byla. Žila jen pro svoji rodinu. Byla velice laskavá a pracovitá. Chtěla, aby se měli dobře, aby dětem zabezpečila bezproblémový život. Na sebe nemyslela, vždy se obětovala pro druhé. A nakonec takovou smrtí odešla z tohoto světa. Nezasloužila si to,“ dodala Helena.