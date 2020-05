„Má to na háku. Jen se směje, nikdo ji nemůže už ani najít,“ tvrdí Klára, která na facebooku vytvořila skupinu »Veřejná sbírka pro holčičku ze Šumbarku« a prosí o pomoc pro dvě mladší sestry.

V době požáru totiž byla v bytě i Pavla (7, původně se uváděl věk 9 let), kterou vynesl z ohně duchapřítomný soused. Místní lidé pak reportérovi Blesk.cz prozradili, že matka má ještě jedno dítě – dceru (14), která žije v dětském domově.

Pavlínka jde domů

„Mladší sestřičku Pavlu propouští zítra z nemocnice je jí 7 let, starší sestře Viole 14 let. Tímto vyzývám lidi, kteří budou chtít dobrovolně pomoct,“ prosí Klára o pomoc. Obou sester by se ráda ujala. Sama je momentálně na mateřské dovolené.

délka: 00:39.51 Video Takto vypadá smuteční vzpomínka na uhořelé chlapce před vyhořelým domem. Karel Janeček

„Kdo by chtěl pomoci finančně, přidám číslo účtu, píši jen do zpráv. Můžete také pomoct věcně, a to přímo na adresu, která je vedená pod stránkou, poslat balíkem například věci hračky a tak dále,“ vyzvala případné dárce Klára.

Matku nevyslechli

Mezitím nosí lidé k domu, kde malí chlapci uhořeli květiny, plyšáky a zapalují svíčky. „Jenom by mě hodně zajímalo, co se v tom bytě stalo. Kdo tam co zapálil,“ rozmítal místní muž.

Policisté zatím matku dětí nevyslechli. Místní lidé jsou přesvědčeni, že je nechala samotné doma, a navíc je zamkla, takže nemohli před hrozivými a smrtícími plameny utéct. Úajně si měla odskočit na úřad kvůli vyřízení občanského průkazu. Svědectví zatím nemohla ze zdravotních důvodů poskytnout ani jejich sestra Pavla, která jediná požár přežila.

