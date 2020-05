Facebook slíbil odškodnit ty, které zaměstnává, aby filtrovali závadný obsah na sociální síti. Vyplatí celkem v přepočtu přes 1,3 miliardy korun, a to až 11 250 lidem v USA. Moderátoři obsahu si měli často uhnat vážné psychické problémy „profesionálním“ sledováním videí a fotek, které by nejraději vlastně vůbec neviděli.

Facebookoví „cenzoři“ každý den prohlížejí velké množství extrémních facebookových příspěvků a rozhodují, zda porušují zásady sociální sítě. Pod rukama jim procházejí videa sebevražd, násilí na lidech i zvířatech či pornografický a nenávistný obsah. Informaci o rozhodnutí přinesl web The Verge.

Už v září 2018 Facebook zažalovala Selena Scolaová, která tvrdila, že po několika měsících kontaktu se záběry sexuálního násilí, vražd a sebevražd začala trpět posttraumatickou stresovou poruchou. Ke stížnosti se později připojili další bývalí moderátoři, podle nichž jim Facebook nedokázal zajistit bezpečné pracovní podmínky.

Předběžné urovnání připisuje americkým moderátorům nárok na příspěvek ve výši 1 000 dolarů. Těm, kterým již bylo diagnostikováno psychické onemocnění, slibuje Facebook dalších až 6 000 dolarů. Při doložení těžkostí pramenících z pracovních prožitků by pak mohl stěžovatel obdržet celkově až 50 000 dolarů (skoro 1,3 milionu Kč).

Jedním z problémů, který loni moderátoři v rozhovorech s The Verge zmiňovali, byla absence adekvátního psychologického poradenství. Facebook nyní navrhl, aby měli pracovníci jednou týdně možnost promluvit si „mezi čtyřma očima“ s odborníkem na duševní zdraví. Při akutnějších potížích by měli získat přístup k psychoterapeutovi do 24 hodin. Plánovány jsou také měsíční skupinové terapie.

Návrh Facebooku obsahuje i řadu dalších opatření a soud by jej mohl po připomínkách druhé strany potvrdit do konce roku. Facebook v prohlášení uvedl, že je moderátorům vděčný za odvádění „důležité práce“ a že je odhodlán jim skrze nové urovnání zajistit „dodatečnou podporu“.