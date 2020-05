V dubnu se zloděj v jihlavské firmě dostal do prostor pro zaměstnance. Výhrůžkami získal desetitisíce, se kterými utekl na Slovensko. Slovenská policie ho však dopadla a hrozí mu až deset let vězení.

Policie obvinila jednačtyřicetiletého cizince z balkánské země z dubnové loupeže v kanceláři jihlavského obchodního domu. Obličej měl zakrytý rouškou, vydával se za někoho jiného a dostal se až do prostor pro zaměstnance. Odnesl desetitisíce korun, peněz se domohl pod pohrůžkou použití pistole. Utekl na Slovensko. Nyní je ve vazbě a za zvlášť závažný zločin loupež mu hrozí až deset let vězení. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.

„V kanceláři donutil zaměstnankyni pod pohrůžkou použití zbraně, kterou měl u sebe, vydat finanční hotovost. S desítkami tisíc korun pak z obchodu utekl. Žena neutrpěla zranění,“ uvedla Kroutilová.

Po muži bylo vyhlášeno mezinárodní pátrání. „Policisté na Slovensku byli úspěšní a hledaného muže zadrželi, tento týden si ho na hranicích jihlavští policisté od slovenských kolegů převzali,“ uvedla Kroutilová.

Muž se k loupeži přiznal. Pistole, kterou měl u sebe, byla plynová, dodala mluvčí.