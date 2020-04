„Oslovený mladík vytáhl svůj mobilní telefon s podmínkou, že jej bude držet v ruce a použije hlasitý odposlech. Zloděj však telefon popadl a začal s ním utíkat,“ řekla policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Okradený se nenechal

Majitel ho však dohonil a po krátkém přetahování se mu mobil podařilo získat zpět. To nejspíš zloděje naštvalo a použil proto pepřový sprej. Tím jeho drzost neskončila. „Než se poškozenému podařilo z místa utéct, chtěl po něm ještě zloděj cigarety a koupi alkoholu na benzince,“ popsala Bělunková.

Neuspěl, tak to zkusil znovu

O stejný způsob krádeže se mladý lupič pokusil o šest dní později na vlakovém nádraží ve Frýdku-Místku. „Opět si vyhlédl stejně starého hocha a telefon se mu podařilo vytrhnout. Poškozený se jej sice snažil na útěku pronásledovat, ale nedohonil ho. Zloděj pak telefon v ceně tisíc korun prodal za dvě stovky,“ dodala Bělunková.

Frýdecko-Místečtí kriminalisté v těchto dnech muže vypátrali a obvinili ze zvlášť závažných zločinů loupeže a krádeže. Hrozí mu za to až deset let vězení. U soudu mu nejspíš přitíží i to, že podobným způsobem se k penězům snažil dostat už dříve.

