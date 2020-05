Nekrofilní sadista, trestanec a dětský vrah. Tím vším je dnes už dospělý R. P., který ve svých 13 letech v Kmetiněvsi brutálně zabil a po smrti znásilnil svoji kamarádku a spolužačku Barborku (†13). Teď je R. P. na svobodě poté, co si odpykal trest za loupežné přepadení. Místní mají strach z jeho návratu do rodné obce.

O tom, že bude R. P. brzy propuštěn z vězení, Blesk informoval už během dubna. Podle serveru iDNES.cz k jeho propuštění v květnu skutečně došlo, dětský vrah se tak s největší pravděpodobností už pohybuje na svobodě. I po letech může být nebezpečný, tvrdí odborníci.

Pedofil propuštěný na amnestii zabil Barborku: Po 30 letech chce na svobodu!

„Jednoznačně nesmí zůstat bez kontroly, měl by mít ochrannou sexuologickou léčbu, jinak je samozřejmě společensky velmi nebezpečný. Musí se léčit, protože s největší pravděpodobností nemá provedenu kastraci. Je jasné, že to bude trvat skoro až do smrti, věkem se to měnit nebude. I jako šedesátiletý, sedmdesátiletý může útočit. Tam, kde se to nejméně čeká, tam se to obvykle stane,“ řekla Blesku k případu sexuoložka Želmíra Herrová (69).

VIDEO: Mladí vrazi jsou jako odjištěný granát, říká starosta Kmetiněvsi.

Video Mladí vrazi jsou jako odjištěný granát, říká starosta Kmetiněvsi. - Blesk TV

I z jejích slov mají teď strach obyvatelé Kmetiněvsi, kde k vraždě Barborky došlo. „V naší obci tento příběh zůstal zakořeněn. Je to stále živé. Stalo se to před 16 lety, ale mezi obyvateli je to stále živé,“ řekl Blesku starosta obce Luděk Kvapil. „Vím, že se neléčil, jak měl. Tvrdím o něm, že je granát, který byl odjištěn a čeká na výbuch,“ doplnil.

Krutá vražda mladého Dominika (†18) z Varnsdorfu: Zdrcený táta přinesl k soudu jeho ostatky

Místní mají z návratu dětského vraha strach a není se jim co divit. Případ vraždy třináctileté Barunky je opravdu jedním z nejtemnějších, který se na našem území stal.

Barunce by dnes bylo už třicet let, kdyby si ji tehdy 12letý R. P., její spolužák, nevyhlédl jako svoji oběť. Na Nový rok 2004 ji v noci zatáhl k potoku mezi Kmetiněvsí a Hospozínem, tam ji ubodal a po smrti znásilnil.

Policie vraha vypátrala až po několika pokusech o plošné protestování DNA. Bylo mu tehdy 13 let. Absolvoval chemickou kastraci a léčbu, ale poté byl beztrestný. Do vězení šel až za loupežné přepadení v Letňanech.