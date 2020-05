Tak to je opravdová smůla. Češka Tereza Hlůšková, která se v Pákistánu odvolala proti trestu odnětí svobody za pašování heroinu, si bude muset na definitivní verdikt zřejmě pěkně počkat. Podle pákistánského zdroje Blesku totiž odvolací soud její případ otevře až po letních prázdninách!

Tereza Hlůšková si loni v březnu vyslechla tvrdý verdikt prvoinstančního soudu, který ji poslal na osm let a osm měsíců do vězení za pokus o propašování téměř devíti kilogramů heroinu do zahraničí. Proti rozsudku se Tereza, která se cítí být nevinná, odvolala.

Její tehdejší právník Ašgar Dogar Tereze sliboval, že odvolací soud začne případ řešit ještě před letními prázdninami. Jenže sliby chyby! Nestalo se a Tereza musela prožít další Vánoce v base.

Mladá Češka doufala, že na začátku letošního roku by už odvolací soud skutečně mohl začít, jenže do hry vstoupila celosvětová pandemie nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru.

„Soud řeší jen urgentní případy. Ty ostatní přijdou na řadu, až bude koronavirus potlačen,“ vysvětlil Blesku pákistánský novinář Alí Aršád, proč si bude muset Tereza na své jednání počkat.

Podle Aršáda je už teď jisté, že její případ přijde na řadu až po letních prázdninách, tedy nejdříve v září! Pro Terezu to musí být naprosto zdrcující zpráva. Do odvolací bitvy už půjde s novým právníkem, Saifurem Rahmanem, jehož služby začala využívat letos v lednu.

Rahman podle Alího Aršáda dělá vše pro to, aby odvolací soud přece jen zasedl už před prázdninami. „Popsal mi do telefonu, že zkusí soudu zaslat další žádost o zrychlení procesu. Říkal, že Terezin případ možná otevřou ještě před prázdninami. Tereza se snaží dostat domů co nejdřív,“ uzavřel Aršád.

Pákistánští celníci zadrželi Terezu Hlůškovou 10. ledna 2018 na letišti v Láhauru. Při osobní prohlídce našli v jejím kufru bezmála devět kilogramů heroinu.