Přichází hezké počasí a na silnicích se tak objevují ve velkém motorkáři. Přibývá však i tragických nehod, které v jejich případě mnohdy končí smrtí nebo těžkým zraněním. Jedna taková se naneštěstí stala v sobotu u Vejvanovic.

V obci došlo k čelnímu střetu motorky a osobního auta. Na místo vyjela záchranná služba, hasiči a policisté. Závažnost situace si vyžádala i zásah záchranářského vrtulníku. I přes rychlou a okamžitou pomoc ale motorkář Patrik (†35) na místě podlehl utrpěným zraněním.

Bez něj se žít nedá

Zpráva zdrtila rodinné příslušníky, ale i kolegy mrtvého Patrika. Byl totiž členem dobrovolných hasičů z Hrochova Týnce. Na facebook tak vyvěsili černobílou fotku s černou stužkou.

Patrik byl otcem dvou holčiček. Doma na něj všichni čekali. „Ztratila jsem lásku svého života. A nevím, co bude dál. Bez něj se žít nedá. Jen na něj všichni vzpomínejte. A děkuji hasičům a všem, kdo ho znal, že touhle cestou ukazují, co se stalo, a že jim to není jedno," napsala jeho žena na facebook.

