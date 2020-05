Hezké počasí láká na motorky spoustu příznivců jedné stopy, s tím jsou ale spojené i dopravní nehody, které často končí tragicky. K jedné takové došlo v sobotu odpoledne na silnici u Vejvanovic na Chrudimsku. „Ke srážce došlo v mírné zatáčce, motocykl a automobil se střetly čelně,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková. Kyjov se loučí se zesnulými piloty Lukášem (†31) a Stanislavem (†46): Kamarádi jim přejí čisté nebe

Na místo vyjela záchranná služba, hasiči a policisté. Závažnost situace si vyžádala i zásah záchranářského vrtulníku. Motorkáře se nepodařilo zachránit, na místě svým zraněním podlehl. Náraz musel být obrovský, motorce upadlo přední kolo, chyběla i řídítka.

Podle informací Blesku jde navíc o dobrovolného hasiče z Hrochova Týnce! Zpráva je ale daleko tragičtější, Patrik (†35) po sobě zanechal svou ženu a dvě dcery. Tragédie v Prešově: Odborníci prozradili, co stálo za tragickým výbuchem

„Ztratila jsem lásku svého života. A nevím, co bude dál. Bez něj žít se nedá. Jen na něj všichni vzpomínejte. A děkuji hasičům a všem, kdo ho znal, že touhle cestou ukazují, co se stalo a že jim to není jedno,“ napsala jeho žena na facebook.