Nehoda se stala v pátek dopoledne na hlavním silničním tahu z Plzně do Klatov mezi obcemi Dehtín a Kokšín. „Řidič (23) vozu Škoda Yeti jel ve směru od Kokšína na Dehtín. Vjel do levé poloviny vozovky a narazil do protijedoucího vozidla značky Škoda Octavia, které řídil muž (50),“ řekla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Po nárazu zůstala octavie částečně v silničním příkopu a vůz Škoda Yeti na vozovce.

Řidič octavie, kterého museli ze zdemolované kabiny vyprostit, utrpěl těžké zranění. „Byl při vědomí a vrtulník ho dopravil na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni,“ řekla Andrea Divišová z krajské záchranky.

Další dva muže (23, 19) se středně těžkými zraněními odvezla záchranka do nemocnice v Klatovech. „U řidiče Škody Yeti byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem a u šoféra octavie byl ve zdravotnickém zařízení vyžádán odběr krve,“ dodala Ladmanová. Škoda na obou vozidlech je asi 280 tisíc korun.

