Sabrina (†20) se chodila bavit do klubu, otec ji za to ubodal

Bývalý obchodník s drogami Petrit Lekaj z Adelaide v Austrálii se poté, co zjistil, že jeho dcera Sabrina (†20) chodí s kamarády na párty, rozhodl podniknout extrémní opatření. Policie jej našla pobodaného v autě vedle mrtvé dívky, kterou sám zabil.

Je samozřejmostí, že každý milující otec chce pro svou dceru jen to nejlepší. Sabrina Lekajová (†20) byla pýchou svých rodičů, vedle přirozené krásy byla inteligentní, laskavá a oblíbená mezi vrstevníky. Jako špičková studentka s vynikajícím průměrem ve škole se dostala na univerzitu, kde měla studovat hru na klavír a medicínskou radiologii. Jako každá dospívající dívka však nechtěla žít život, který jí nalajnoval její otec.

Petrit (49) byl stavebním podnikatelem, který měl se svou ženou Rominou kromě Sabriny ještě jedenáctiletého syna. Rodina byla v komunitě příměstského Kidman Parku dobře známá, v jejich domě však panovalo napětí. Když se hlava rodiny Petrit dozvěděl, že jeho dcera žije dvojí život, rozhodl se zasáhnout.

Sabrina si na přehnané chování svého otce stěžovala kamarádům, ten jí totiž zakazoval se s nimi vídat nebo jim dokonce telefonovat. Nesouhlasil ani s tím, aby si našla přítele, který by ji podle něj rozptyloval od studia.

Nejvíc ho však rozlítilo, když se dozvěděl, že na party pije alkohol a experimentuje s drogami– ironicky přes to, že sám měl barvitou drogovou minulost. V ní totiž byl čtyři roky ve vazbě za obchodování s heroinem a pěstování konopí.

20. července 2019 se Sabrina vydala do místního klubu, kde si vzala kokain, extázi a xanax a přespala u kamarádů. Když se vrátila domů a její otec zjistil, že odřela auto, a zavolal na ni policii, která z důvodu, že nikdo nebyl zraněn, věc nadále neprošetřovala. Napjaté vztahy se mezi Petritem s dcerou ještě prohloubily, když jí nedovolil jet pro jídlo do fastfoodu a rozhodl se jí do něj zavést, aby měl kontrolu nad jejím pohybem.

Když se nevraceli několik hodin, znepokojená rodina zavolala policii. Ta našla nedaleko jejich domu vozidlo, na jehož předním sedadle našli ubodanou Sabrinu a jejího otce těžce zraněného. Podle nože, který našli, z domu Lekajových pochopili, že došlo k ohavnému zločinu. Otec zabil svou dceru, aby dokázal, že to on měl nadvládu nad jejím životem, pak se bodl do břicha.

Lekaj se k činu přiznal v srpnu 2019 a popsal, jak k němu došlo. „Bodl jsem ji, když se nedívala. Nemluvili jsme, jen křičela o pomoc,“ vylíčil vyšetřovacím složkám. Celkově mladou dívku bodl osmkrát nožem dlouhým 15 cm. U soudu zaznělo, že ji zabil ve chvíli, kdy měla právo cítit se se svým tátou v bezpečí. „O tom, co jsem provedl, nelze ani mluvit, zasloužil bych si shořet v pekle,“ prohlásil u soudu.

Letos v březnu byl odsouzen k doživotí s možností odvolání k propuštění po dvaceti letech vazby.