Incestní páreček dcery Amandy a jejího biologického otce Larryho z amerického státu Západní Virginie se dopustil šílené vraždy. Na jejich zrůdnost doplatil Amandin přítel - otec totiž nesnesl, aby dceru měl někdo jiný než on. Ubohého muže před smrtí dlouhé dny mučili, dcera ho nakonec ještě vyhrabala, aby se rychleji rozkládal.

Amanda McClureová (31) vyrůstala v adoptované rodině, jako dospělá se ale přihlásila ke svému biologickému otci. Navázání vztahu však nevedlo k ničemu dobrému. Larry McClure totiž nebyl žádné neviňátko, strávil již dříve ve vězení 17 let za znásilnění holčičky, kterého se dopustil v roce 1998, napsal Daily Telegraph.

V poslední době Amanda chodila se svým přítelem Johnem McGuirem (†38). Jenže Amandin žárlivý otec pojal doslova ďábelský plán. A Amanda mu při něm podle obžaloby byla nápomocná. V únoru 2019 na Valentýna praštili Johna lahví od vína a pak ho tři dny mučili. Sám Larry to, co Johnovi prováděli, u soudu popsal jako „tři dny pekla“. Nakonec ho zabili injekcí metamfetaminu a zahrabali na zahradě.

To ale nebylo všechno. Amanda svého „milého“ po šesti dnech vykopala a znovu ho zakopala, tentokrát ovšem spolu s žíravinou, aby tak uspíšila rozklad těla. Necelé tři týdny poté spolu vrazi odjeli do jiného amerického státu a tam se vzali. Spravedlnosti se ale nakonec dostali do rukou. Larryho v srpnu odsoudili na doživotí. Podle britského webu Metro se ke všemu doznal. „Chci, aby už byl hlavně konec. Nechci žádný soud, škoda peněz daňových poplatníků,“ napsal v rádoby omluvném dopise.

McClureová se u soudu omlouvala takovým způsobem, že se upřímnosti jejích slov ani moc věřit nedalo. „Nemůžu se ani ráno na sebe podívat do zrcadla. Moje rodina mě k tomuhle nevychovala. Nejen že jsem ublížila Johnově rodině, ale ublížila jsem i své vlastní,“ uvedla.

Dcera viní ze všeho svého otce a jeho bezbřehou incestní touhu po ní. Zároveň ale řekla další věci. „Zabili jsme ho, protože otec nesnesl, aby se kolem mě motal jakýkoli jiný muž. Je mrtvý, protože chtěl být se mnou.“ Také dokonce uvedla, že ji ke společné vraždě přinutilo to, že zjistila, že před ní John chodil i s její sestrou Annou Marií Choudharyovou (32). Ta podle Daily Mail v obžalobě z Johnovy smrti také figuruje.

K soudu se dostavila i matka zavražděného muže Karen Smithová. „Ty a tvoje dvě děti půjdete rovnou do pekla, tím si buď jistý!“ ukončila rozhořčeně svoji řeč nešťastná matka.