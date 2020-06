Tragédie ve Vrútkách hluboce otřásla všemi na Slovensku. Učitel matematiky a chemie Jaroslav Budz stál v cestě bývalému žákovi Ivanu Č., aby mu zabránil dostat se k dětem. Vrah mu bodl nůž přímo do srdce, Jaroslav na místě zemřel.

Všichni, kdo ho znali, mluví o zástupci ředitelky Jaroslavu Budzovi jako o moudrém a laskavém člověku, pod jehož péčí se vzdělávaly a vyrostly stovky dětí.

Tvrdá slova babičky mrtvého Tadeáška (†4 měs.) o jeho matce: Je to hyena!

Když mu umřela manželka i syn na rakovinu, zůstal sám jen s dcerou Márií. Rodina se jim posléze ale přece jen zase rozrostla. Mária mu porodila vnučku (6) a když se Jaroslav podruhé oženil, zplodil s manželkou další dceru (3). Jeho starší dcera na sociální síti vyjádřila svůj smutek, obdiv i hrdost v láskyplném a srdcervoucím příspěvku.

„Tatínku, jsi hrdina, jakým jsi byl po celý život! Jsem na tebe hrdá a celá naše rodina je v obrovském žalu!“ napsala žena na sociální síť. A přiblížila také, jaký Jaroslav byl.

Romové brutálně zmlátili šéfa záchranky ze Sokolovska: Skákali mu po hlavě!

„Nevyhořel, jako jeden z mála. Čím déle to dělal, tím víc to měl rád. Učit bylo jeho posláním. Vychoval generace architektů, lékařů, farmaceutů, ekonomů. Vždy s obrovskou pokorou a úctou ke všem. Aspoň takto se svět dozví o jeho neuvěřitelné vášni k rozdávání moudrosti,“ pokračuje Mária.

„Těžce se o tom mluví. Nezasloužil si to. Ale zemřel poctivě, stejně jako žil. On vždy konal a méně mluvil. Někdo mluví moc, a činy nikde. Jeho skromnost, to je to, co hloupým lidem chybí. Odpočívej v pokoji,“ uzavřela vzkaz pro svého milovaného tatínka.

Tragická smrt dvou dětí na houpačce: Neštěstí přišlo znenadání!

Tragédie, při níž Jaroslav Budz přišel o život, se odehrála 11. června dopoledne během vyučování. Ivan Č. odešel z práce, rozbil vchodové dveře školy a zamířil k třídám s nožem v ruce. Ve třídě stihl poranit ředitelku a dva žáky. V dalším krveprolití mu prý zabránila i pohotová reakce ostatních učitelek, které se ve svých třídách zamkly, napsal slovenský server Nový Čas.

Vrah se posléze dal na útěk. V patách mu byl školník, který přivolal policisty. S těmi se pachatel na ulici dostal do potyčky, během níž ho strážci zákona zastřelili. Dramatický zákrok a likvidaci Ivana Č. natočila pouliční kamera.

Video Video likvidace útočníka na školu v obci Vrútky - TV JOJ