Vrah Barborky z Kmetiněvsi trestu unikl: „Zabijáků školou povinných“ je ale mnohem více

Českem ta zpráva prolétla i přes fakt, že se většina lidí soustřeďuje na situaci okolo koronaviru. Na svobodě se po odpykání trestů za majetkouvou anásilnou trestnou činnost ocitnul dnes už pětadvacetiletý nekrofilní sadista R. P., který v roce 2004 ubodal svoji spolužačku Barborku a mrtvou ji znásilnil. Tehdy mu bylo 12 let a vězení proto unikl. Nebyl ale zdaleka jediný koho před nejtvrdším trestem zachránil jeho útlý věk.

K brutální vraždě Barborky došlo v lednu 2004 v Kmětiněvsi. Její spolužák R. P. si na ni počkal, napadl ji s nožem v ruce a brutálně ji ubodal. Po smrti ji navíc sexuálně zneužil a jeho vinu odhalily po 9 měsících testy DNA. Trest si za to nikdy neodpykal, musel pouze do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Tam také podstoupil tzv. chemickou kastraci, která utlumila jeho potenci a choutky. Byli tu ale i další „vrazi školou povinní“.

Stačila jedna rána

Stejný rok, jen jiné místo. Pětadvacátého října 2004 zavraždil Na Šumpersku třináctiletý mladík svého stejně starého dobrého kamaráda, kterého bodl do krku nožem. Rána byla smrtelná. Oba chlapci se patrně pohádali, když se společně vydali za tamní kulturní dům kouřit. Mladý pachatel z místa činu utekl, policie ho zadržela ještě v ten večer. Ke všemu se přiznal. Hoch pak putoval do ústavu, kde s ním nebyly žádné problémy. Lidé ale už tehdy volali po snížení věkové hranice pro trestné činy.

Napadení seniorů děsí

K podobně krutému případu došlo také v obci Písty na Nymbursku a to shodně v roce 2004. Tehdy nezletilý chlapec se z důvodů, které nebyly nikdy zcela ujasněny, dostal bez použití násilí do bytu čtyřiaosmdesátileté důchodkyně, kterou chladnokrevně zardousil.

Jen pár dní před ním přitom šetřili policisté v Královéhradeckém kraji případ dvanáctiletého chovance z výchovného ústavu v Kostelci nad Orlicí, který na útěku z něj nůžkami ubodal jedenaosmdesátiletou ženu. Udělal to údajně ze vzteku, protože ho u sebe nechtěla nechat přespat.

„Zavřete mě, jinak budu vraždit“

Jeden z nejčerstvějších a pravděpodobně i nejbrutálnějších dětských vrahů, a to nejen v Česku, u soudu sám prosil, aby dostal dostatečný trest, protože se bál, že bude vraždit dál.

Opravdu krutýžch činů byl schopen D. B. z Teplic. Ten trpěl a trpí silnou deviací, a se navíc se zhlédl ve stylu emmo a příbězích o sériových vrazích. Že je s ním něco špatně, zjistil velmi brzy. V roce 2015 donutil svého kamaráda pod výhružkami dělat dřepy na hraně 10,5 metrů hluboké výtahové šachty, do kterého ho shodil, když se k němu otočil zády. Mladík útok přežil, ovšem stejné štěstí neměla třináctiletá Eliška.

Krvavý zločin si předem naplánoval

Mladou dívku vylákal na chatu jejich rodičů a u soudu poté přiznal, že měl jeden jediný plán, a to ji zabít. Chytil ji do kravaty, škrtil a nožem zasadil ještě osm bodných rad do hrudi a krku. Následně ji chtěl rozřezat a zakopat na zahradě, což nakonec neudělal. Později přiznal, že ochutnával krev a zabil a rozpáral 25 koček včetně jedné, která patřila jeho mamince. Byla mu nařízena ochranná výchova a psychiatricko-sexuologická léčba.