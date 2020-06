Instalatér Andrej Ježov (53) z ruského města Kašíra se přiznal, že posledních deset let vraždil a znásilňoval ženy i dívky! Údajně během té doby připravil o život deset lidí, obětí by měla být také malá holčička, které bylo teprve deset let. Policie ho zatkla poté, co byla ve svém domě nalezena mrtvá osmaosmdesátiletá stařenka.