Podle místních zpráv byla Nina doma, když se do jejího domu vloupali dva opilí bratři, údajně ve věku 27 a 30 let. Ti měli nebohou paní bít baseballovou pálkou dlouhé dvě hodiny, dokud neomdlela. Pak prý odtáhli nehybné tělo na místní hřbitov, kde Ninu vzbudili tím, že ji polili vodou. Následně ji měli přinutit aby si vykopala vlastní hrob a lehla si do něj.

„Ležela jsem tváří dolů a oni mě začali zakopávat,“ řekla nebohá důchodkyně ukrajinské televizi NTN. „Zakryla jsem si tvář rukama abych měla trochu vzduchu a oni se smáli a říkali, že zavraždí celou mou rodinu. Když skončili uvažovali nad tím, jestli už jsem zemřela a pak odešli,“ popsala otřesný zážitek paní Rudčenko.

Poté, co strašní násilníci odešli podařilo se statečné ženě z hrobu vykopat a doplazit se domů, kde ztratila vědomí. „Ninina tvář byla pokryta modřinami a krví, byla černá a oteklá. Sotva jsem ji poznala,“ popsala její sestra Ludmila, která ji druhý den po hrůzné noci našla.

Kromě modřin, a podlitin měla důchodkyně také zlomenou čelist, nos a otřes mozku. Sadističtí bratři byli dopadeni a čelí obvinění z pokusu o vraždu.