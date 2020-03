Krkavčí matka synka (3 měsíce) málem ubila k smrti: Vadilo jí, že plakal

Kelly Stowe z Pushmatahy v Oklahomě byla odsouzena na 30 let ve vězení poté, co brutálně ublížila svému teprve tříměsíčnímu synovi. Kromě zlomenin na nohou a žebrech mu roztříštila levou oční jamku.

Antlerský policejní důstojník Keith Capps uvedl, že žena vzala své dítě loni v říjnu do nemocnice a tvrdila, že chlapec nemůže pohnout nohou. „Měl zlomenou levou stehenní kost, dvě zlomená žebra a roztříštěnou očnici,“ popsal zbědovaný stav dítěte Capps.

Stowe se přiznala, že kojence několik dní nenakrmila a po dobu týdne mu každou noc dávala vodu s léky proti bolesti a horečce. Prohlašovala, že dítě bylo uplakané a ona byla pod velkým stresem, protože její přítel byl ve vězení. Dítě údajně nebylo čtyři dny krmené proto, že se matka snažila našetřit peníze na kauci.

Její přítel a zároveň otec dítěte, Kenneth Reed, byl usvědčen z pedofilie a zavřen za dětskou pornografii. Když zatkli i jeho přítelkyni, přiznala se, že se podílela na zločinech s ním. Kelly Stowe byla ve středu odsouzena k třiceti letům vězení za zneužívání a zanedbávání péče o dítě.

Miminko bylo převezeno do Oklahomské nemocnice, kde bylo pod neustálým dohledem. „Je to hrozná představa, že by byl někdo, kdo ještě není dost starý na to, aby se mohl bránit, vystaven takovému týrání a zneužívání,“ kroutí nad případem hlavou důstojník. Kojenec je nyní v péči ministerstva bezpečnosti.