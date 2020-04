Tragický konec pátrání: Chlapce (†6), který se ztratil s otcem při rybaření, našli utopeného

Měl to být krásný zážitek pro otce a syna. Jaxon Oaks (†6) vyrazil se svým tatínkem Justinem (†29) na rybářský výlet na řeku Huron poblíž Detroitu v Michiganu. Ani jeden z nich se však domů nevrátil. Zmizeli a postupně byla nalezena už jen jejich těla. Jde o velkou rodinnou tragédii.

Pátrání po otci se synem začalo 30. března – den poté, kdy oba zmizeli během rybolovu. Justinovo tělo bylo objeveno poblíž jezera Erie 13. dubna. Loď, na které plul se svým synem, objevili už 5. dubna převrácenou v řece Huron. Všichni se pak obávali nejhoršího.

Chlapce našel příbuzný

Tělo Jaxona bylo nalezeno v řece příbuzným, který se nechtěl vzdát a pátral po něm do poslední chvíle. Naneštěstí ho našel mrtvého. Úřady nechaly tělo z vody vyzvednout. Zdrcená rodina pak chlapce identifikovala, uvedl britský Daily Mail.

Po Justinovi zůstala žena Chelsie a jejich společná dcera Jolene, které pláčou nejenom po něm, ale i po malém Jaxonovi. Justin byl zapálený a vášnivý rybář, pro nějž byl rybolov vším. O své největší hobby se chtěl dělit se synem. Dopadlo to tragicky.

